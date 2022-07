Stranger Things, la série Netflix la plus regardée au monde

Encore un record dans le monde de plus en plus vaste des plateformes de streaming. Mais celui-ci risque de durer un petit moment. Lors de sa première semaine de diffusion sur Netflix, la quatrième saison de Stranger Things avait cumulé la bagatelle de 5,14 milliards de minutes de visionnage rien que sur le sol américain. Un score impressionnant, puisque cette barre des 5 milliards n'avait été effacée que trois fois : deux fois par Tiger King et une fois par Ozark.

Mais en deuxième semaine, la série fantastique a littéralement balayé la concurrence, avec 7,2 milliards de minutes de visionnage, toujours uniquement aux USA. Un record depuis que Nielsen s’occupe de l’audimat des plateformes, voici deux ans. Et un résultat énorme : personne n’avait jamais dépassé les 6 milliards jusqu’à présent.

Un triomphe confirmé à l'international. Durant les 28 premiers jours de diffusion, la quatrième saison de Stranger Things a cumulé 930 millions d'heures de vision dans le monde entier. C'est presque une augmentation de 50 % de l'ancien record, détenu par la deuxième saison de Bridgerton avec 656 millions d'heures.

Comme le tournage d’une nouvelle saison prend entre 6 et 7 mois et que la post-production réclame près d’un an, la saison 5 devrait débarquer sur Netflix en 2024. En théorie, elle devrait être la dernière. Mais vu les audiences, rien n’est moins sûr.