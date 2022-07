Une future star de Bridgerton fan des scènes de sexe... sauf pour elle

Durant les deux premières saisons de la série Netflix La chronique des Bridgerton, de nombreux fans regrettaient le peu de présence de la cadette de la famille, Francesca, incarnée par Ruby Stokes. Ils ont d'évidence été entendus, puisque la sixième enfant du clan sera nettement plus présente à partir de la troisième saison. Mais sous un autre aspect, puisque le rôle est repris par Hannah Dood.

Cela devrait donner un coup d'accélérateur à la carrière de la Britannique de 27 ans, déjà vue dans Enola Holmes 2, Les Eternels ou dans Anatomie d'un scandale. Mais le rôle génère chez elle des sentiments mitigés. Car si elle avoue adorer les scènes de sexe de la série, elle tremble à l'idée de devoir y participer. Or, dans le sixième livre qui lui est consacré, les moments chauds ne manquent pas pour Francesca.

"Je suis un grand fan de Bridgerton, alors je me dis : 'Amenez la vapeur', mais ensuite je pense : 'Je ne veux pas faire ça'", déclare-t-elle dans une interview à Page Six. "J'y suis favorable pour les personnes qui le regardent, mais le faire vraiment est assez effrayant."

La diminution des scènes d'amour entre la première et la deuxième saison devrait un peu la rassurer. Tout comme la présence d'une coordinatrice spécialisée dans la chorégraphie des scènes intimes, Elizabeth Talbot . Et il lui reste trois saisons pour régler ce différend entre ses goûts en tant que spectatrice et en tant qu'actrice.