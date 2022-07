Tyler Hoechlin reprend son costume de super-héros: "Devenir Superman, c’est le rêve de n’importe quel petit garçon"

Tyler Hoechlin incarne à nouveau l’emblématique super-héros au costume bleu et rouge mais cette fois-ci dans sa propre série Superman et Loïs.

Ce Californien de 34 ans a été choisi il y a deux ans par la chaîne CW pour incarner Superman. Ce n'est un secret pour personne depuis les années 40, on ne compte plus les beaux gosses à la plastique irréprochable qui se sont glissés dans la tenue moulante du super-héros le plus emblématique de la bannière étoilée. Mais des acteurs qui ont incarné des loups-garous avant de protéger la planète de vilains toutes sortes et qui se destinait en plus à une carrière dans le baseball, à l'évidence ça courait moins la galaxie ! Rencontre avec Tyler Hoechlin qui obtient le rôle principal de Superman et Loïs, série diffusée à partir de ce mardi sur TF1.

Étiez-vous fan de Superman étant gamin ?

"Oui ! Comme une bonne partie des Américains je présume ! Superman fait partie de notre culture, de notre patrimoine et de notre ADN. Au même titre que le hamburger, le Coca et la statue de la liberté ! Devenir un jour Superman, c’est le rêve de n’importe quel petit garçon ! Et pas seulement aux États-Unis d’ailleurs. Au fil des décennies, ce superhéros est devenu un personnage universel. Il incarne le courage, la résilience et la bienveillance. C’est le protecteur de la veuve et de l’orphelin. Celui sur qui vous pouvez toujours compter. Il est celui que l’on appelle lorsque vous avez envisagé toutes les options et qu’aucune d’entre elles fonctionne !"

Qu’avez-vous ressenti quand vous avez enfilé ce costume ?

"C’est un sentiment assez étrange. Vous vous regardez dans le miroir et que vous vous voyez avec ce gros "S" imprimé sur le torse et là vous vous dites : "C’est surréaliste". Vous comprenez aussi que vous êtes un privilégié car endosser un tel costume et la symbolique qui va avec, c’est une chance inouïe ! Un truc qui vous dépasse mais qui vous pousse à vous. surpasser également ! Ça, c’est ma perception. Ensuite vient celle des autres. Je pense surtout aux enfants. Ils n’ont aucune idée que je suis un acteur à la base. Ils ne font pas le distinguo ! Pour eux, je suis un héros et quand je les croise dans les rues de Vancouver, où nous tournons la série, les premiers mots que j’entends c’est" Wowwwww". Vous vous dites alors que vous avez une énorme responsabilité : ne pas décevoir ces gosses ! J’ai pris conscience en acceptant ce rôle qu’il était bien plus grand, bien plus important que moi. Je ne suis que le type qui "incarne" cette légende. Je me sens donc flatté par cet immense honneur !"

Vous n’aviez jamais auditionné pour le rôle de Clark Kent/Superman auparavant.

"Jamais ! Pour une raison étrange, je n’ai tout simplement pas été exposé cinématographiquement ou télévisuellement au personnage quand j’étais plus jeune. Je connaissais les "comics", les bandes dessinées mais aucun les films ou les séries qui avaient attrait à ce héros de la DC. La seule chose que j’avais vue se résume à quelques épisodes de "Lois et Clark" que j’avais regardé avec ma mère. Je trouve que c’est une chance de ne pas avoir été influencé par tous ces autres acteurs qui ont interprété Superman ! Une fois que j’ai su que j’allais jouer ce personnage, je suis resté intentionnellement à l’écart de ces films ou séries. Je me suis dit que seul mon instinct devait être le moteur ! Je ne voulais pas avoir trop de références dans ma tête. Être embrouillé. Je me devais d’être vierge et avoir ma propre approche. Ce qui était essentiel pour moi, c’était d’incarner un héros qui montre autant son cœur que ses muscles !"

Qui sont les héros ou héroïnes de Tyler Hoechlin ? Celles et ceux qui vous inspirent ou qui ont valeur d’exemple ?

"Pour moi, ce sont mes parents. Plus je vieillis, plus je prends conscience de tous les efforts, de tous les sacrifices et de toute l’énergie qui ont été nécessaires pour m’élever et pour faire de moi l’homme que je suis aujourd’hui ! Ma mère m’a donné le goût du sport et du dépassement de soi. C’est l’une des plus grandes cyclistes d’endurance au monde. Elle a même gravi l’Everest. À pied je précise. C’est une athlète incroyable. Pendant des années, elle a mis de côté la compétition pour m’élever, avec mes frères et ma sœur. Je suis d’autant plus reconnaissant que je connais le succès à mon tour. Mon père étant médecin travaillait constamment. Cela ne l’a pas empêché d’assister à tous les matchs de baseball auxquels j’ai participé. C’est pour ça que je suis heureux de jouer Superman aujourd’hui. C’était une façon de dire à mes parents : "Merci de n’avoir jamais douté de moi ! Merci de m’avoir soutenu ! Merci de n’avoir jamais essayé de briser mes rêves !""

Une dernière question, un peu marronnier certes, mais incontournable. Si on vous conférait demain, un des nombreux super-pouvoirs de Superman, pour lequel opteriez-vous ?

"Voler. J’aimerais être en mesure de transporter sur mon dos tous les enfants qui n’ont pas eu la chance comme moi d’aller à la rencontre de pays ou de peuples qui leur sont inconnus, acquérir des connaissances et être capable de découvrir d’autres cultures, c’est ça, à mes yeux, le super pouvoir, celui de ne pas mourir idiot ! La superpuissance, à mes yeux, c’est plus une philosophie. C’est surtout votre capacité à faire de bonnes choses pour votre prochain."