Emmy Awards: la série "Squid Game" entre dans l'Histoire

Équivalents des Oscars pour la télévision américaine, les Emmy Awards se dérouleront le 12 septembre prochain à Los Angeles, en Californie. Ce mardi, la liste de nommés a été dévoilée et laisse apparaître une rentrée fracassante et historique, celle d'une première série non-anglophone dans la catégorie de la meilleure série dramatique. Celle-ci n'est autre que Squid Game, fiction nord-coréenne très violente qui relate l'histoire de Coréens participant à des jeux pour remporter une grosse somme d'argent au risque d'être tués. Diffusée sur Netflix, celle-ci est la série la plus regardée au monde devant Stranger Things.

Squid Game est nommée dans 14 catégories différentes. Parmi elles, celle du "Meilleur acteur dans une série dramatique" pour Lee Jung-jae, interprète de Seong Gi-hun, celle de la "Meilleure série dramatique" ou encore celle du "Meilleur second rôle féminin" pour Jung Ho-yeon alias Kang Sae-byeok.

“Succession” au sommet

Mais la star de cette édition des Emmy Awards, celle qui rafle la majorité des nominations – 25 au total –, c'est Succession de HBO. La série suivant les aventures d'une famille puissante dont les membres ont chacun leur secret, complotent et se déchirent a été nommée dans les catégories "Meilleure série dramatique", "Meilleur acteur dans une série dramatique" ou encore celle du "Meilleur scénario".

Derrière elle, avec 20 nominations, on retrouve Ted Lasso, série avec Jason Sudeikis sur Apple TV +, mais également The White Lotus (HBO), mini-série satirique sur l'hypocrisie et le côté superficiel de riches clients d'un hôtel de luxe hawaiien.