Adil El Arbi et Billal Fallah, le duo belge qui séduit le tout Hollywood: "Réaliser pour Marvel est déjà un miracle"

Ils n'ont pas (encore) leur étoile sur Hollywood Boulevard, mais Adil El Arbi et Bilall Fallah, à 34 et 36 ans, font déjà partie des réalisateurs qui comptent dans la cité des Anges. La preuve, Marvel les a engagés pour tourner le premier et le dernier épisode d'une série unanimement acclamée malgré des audiences en deçà des espérances, Miss Marvel.

"Pour nous, réaliser une série Marvel est déjà un miracle en soi, explique Adil El Arbi. Nous visions les jeunes et ils y ont très bien répondu. Le fait que l'héroïne soit musulmane, pakistanaise et les acteurs inconnus, c'était une nouveauté. Beaucoup de personnes ignoraient qui elle était, n'étaient pas intéressées ou craignaient que ce ne soit pas bon. Il faut permettre au public de s'habituer. Les critiques sont très positives, même chez les plus âgés, et nous pensons que la base des fans va fortement croître."

Une phrase clé de la série : "Ce que tu cherches te cherche en retour." Vous cherchiez Marvel ?

"Oui. On est fans tous les deux. Alors qu’on tournait Bad Boys For Life, en boutade, on s’était dit que la prochaine étape, cela devait être un Marvel, parce que c’est la plus grosse maison de production au monde, avec un personnage musulman. Sans savoir qu’existait déjà Miss Marvel. On l’a cherché activement et, comme par hasard, Marvel voulait aussi qu’on y participe."

Quel était votre but ?

"Dans notre travail, nous dévoilons toutes les facettes du monde musulman. C’était important de montrer une famille musulmane, dans un pays occidental, et de faire en sorte que chacun puisse se reconnaître en Kamala ou la comprendre en tant qu’ado qui se cherche. La plupart des super-héros sont des hommes blancs, donc une super-héroïne sort déjà de l’ordinaire. En plus, elle est pakistanaise et musulmane. C’est du jamais-vu. C’est une chance pour un grand groupe de la population qui, voici dix ans, n’aurait jamais cru pouvoir faire partie de l’univers Marvel. On a aussi pu mettre la musique que cette communauté écoute, des tubes très connus au Pakistan. C’était important pour l’ambiance."

Un des thèmes, c’est que la normalité n’existe pas.

"Qu’est-ce que ça veut dire, être normal ? Cela nous fait penser à nous. Nous sommes marocains musulmans en Belgique. C’est quoi être normal, être belge, blanc et s’appeler Jean ou Pierre ? On en connaît qui sont anormaux (rire). Est-ce qu’il faut être normal ou juste être soi-même, voilà ce que dit le parcours de Kamala. L’acceptation de son identité, cela animait déjà Spider-Man."

Comment restez-vous vous-mêmes à Hollywood ?

"C’est notre côté belge : on fait le job, et même si la grosse machine nous impressionne, nous sommes surtout des fans et des professionnels. Il faut que le résultat soit super à la fin de la journée. Ce côté belge nous aide à toujours garder les pieds sur terre."

Être producteurs vous a donné une plus grande marge de manœuvre ?

"Dans nos deux épisodes, oui. Nous avons pu décider du style visuel de la série. C’est pour cela que nous avons ajouté de l’animation, des textos formés par les étoiles, pour recréer à l’écran l’imaginaire de Kamala Khan. On voulait se différencier des autres séries de Marvel. On s’est amusés à mettre plein de trouvailles dans chaque plan. Il a fallu convaincre Marvel, parce que ce n’est pas dans ses habitudes, mais on a eu la chance qu’on nous laisse faire. Les pouvoirs ont changé par rapport aux bandes dessinées, une décision de Kevin Feige, et nous avons beaucoup utilisé la lumière et les cristaux pour rendre hommage aux comics. Il a fallu beaucoup d’expérimentations pour arriver à ce résultat."

Il est brillant.

"Nous apprenons beaucoup d’Hollywood et du cinéma belge"

Pour Adil El Arbi, pas de doute, Miss Marvel est promise à un bel avenir. "Elle fait partie du deuxième Captain Marvel, The Marvels de Nina da Costa, et une deuxième saison ou un film en son honneur, ce serait idéal. Nous serions toujours partants. Le public peut grandir avec Kamala Khan comme nous avons grandi avec Tom Holland."

Ensuite, les deux cinéastes enchaîneront avec un film flamand sur une ado abusée par son père, 2000, et Batgirl. "Nous adorons le cinéma hollywoodien et nous en proposons notre version. Nous avons grandi avec Batman et les films de Tim Burton, donc pouvoir aller avec Batgirl à Gotham City, notre univers de comics préféré, cela ne pouvait pas se refuser. Dans le système hollywoodien, on peut faire plein d'effets spéciaux et de l'action, mais on n'a pas autant de possibilité d'expérimenter comme dans le cinéma belge. Nous apprenons des deux en fait."

Et leur projet le plus fou ? "Star Wars, ce serait encore plus grand. Mais le rêve ultime, beaucoup plus compliqué, c'est d'arriver avec un projet original, l'équivalent de Star Wars ou du Seigneur des anneaux."