Deux ans après son arrêt, Esprits criminels renaît avec une grande partie du casting, mais un nouveau concept

C’est un des effets les plus frappants de la gloutonnerie fictionnelle des plateformes de streaming, en manque d’idées pour alimenter le catalogue et attirer toujours plus d’abonnés : faire du neuf avec du vieux. Les remakes, reboots, prequels ou suites de tout ce qui a eu du succès un jour pullulent dans les projets.

Du côté de Paramount +, on fait encore plus fort, avec la résurrection d'une série arrêtée voici deux ans, Esprits criminels. La conceptrice de la saga, Erica Messer, sera de la partie, comme la plupart des membres de l'équipe : Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), A.J. Cook (Jennifer Jareau), Aisha Tyler (Tara Lewis) Paget Brewster (Emily Prentiss), Joe Mantegna (David Rossi) et Adam Rodriguez (Luke Alvez). Par rapport à la quinzième saison, seules deux grosses absences sont à déplorer : celles de Matthew Gray Gubler (le petit génie Spencer Reed, présent depuis le début) et Daniel Henney (Matthew Simmons, en action durant trois ans).

Plus important encore : le principe même d'Esprits criminels va changer. Fini pour les profilers de traquer un tueur en série par épisode. Désormais, chaque saison sera consacrée à un seul cas, découpé en plusieurs épisodes.

Aucune date de diffusion n’a été arrêtée, mais les tournages devraient bientôt débuter.