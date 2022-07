Will de "Stranger Things" est-il gay? Son interprète Noah Schnapp répond aux rumeurs

Sortie en deux parties, le 27 mai et le 1er juillet dernier, la quatrième saison de Stranger Things a battu tous les records de Netflix devenant la série de la plateforme la plus regardée au monde.

Chaque détail de la pépite des frères Duffer est analysé au peigne fin. Comme l’orientation sexuelle de Will Byers, par exemple. Dans ce quatrième opus, le fils de Joyce semble mal à l’aise lorsque Mike Wheeler, son meilleur ami, lui parle d’Elf, sa petite amie. Depuis, les rumeurs concernant son homosexualité n’ont, en effet, fait qu’enfler.

Récemment interrogé par le magazine Variety, Noah Schnapp, l’interprète de Will Byers, confirme la théorie des internautes. “Évidemment, cela a déjà été évoqué dans la saison 1 : c’était toujours un peu là, mais vous n’avez jamais vraiment su, est-ce juste qu’il grandit plus lentement que ses amis ? Maintenant qu’il a vieilli, ils en ont fait quelque chose de très réel et évident, explique l’acteur de 17 ans. Maintenant, il est clair à 100 % qu’il est gay et qu’il aime Mike. Mais avant, c’était une progression lente.”

Le jeune comédien a ajouté que le fait d’avoir progressivement dévoilé l’orientation sexuelle de son personnage était “magnifiquement pensé” et qu’il pourrait permettre à certains téléspectateurs de se retrouver en lui.