Un membre de l'équipe de la série "Law & Order: Organized Crime" abattu sur le tournage

Diffusée sur TF1, la série "Law & Order: Organized Crime" a connu un drame sur le tournage d'un épisode. Un membre de l'équipe a été tué par balle ce mardi 19 juillet. Il s'agit d'un des agents de surveillance qui se trouvait dans une voiture. Il avait 31 ans.

Alors qu'il était assis dans une voiture en plein plateau new-yorkais, le jeune homme a été touché par une balle qui lui a été fatale. Le nom de la victime n'a pas encore été révélé car la famille du défunt n'a pas encore été prévenue, peut-on lire sur jeanmarcmorandini.com.

L'agent de surveillance a été transporté à l'hôpital et a été déclaré mort vers midi (heure belge). Aucune arrestation n'a encore été effectuée.

"Nous sommes terriblement attristés et choqués d'apprendre qu'un de nos membres d'équipage a été victime d'un crime tôt ce matin et en est décédé. Nous travaillons avec les forces de l'ordre locales alors qu'elles continuent d'enquêter. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis et nous vous demandons de respecter leur vie privée pendant cette période", a déclaré une porte-parole de NBC et Universal Television.

"Law & Order : Organized Crime" tourne en ce moment sa troisième saison à New York. Il s'agit du spin-off de "New York Unité Spéciale" qui met en vedette Christopher Meloni dans le rôle d'Elliot Stabler.