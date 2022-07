Jamel Debbouze prépare une nouvelle série pour Canal+

Baptisée "Terminal", il s'agira d'une sitcom à la façon de "H" qui l'avait révélé au grand public aux côtés de ses deux comparses, Éric et Ramzy, entre 1998 et 2002.

L'humoriste et comédien Jamel Debbouze a annoncé sur Europe 1 qu'il allait faire son retour en télévision à la rentrée avec une nouvelle série sur Canal+. Une sitcom façon H, baptisée Terminal, dont le décor principal sera un aéroport, et dans laquelle le comédien apparaîtra. "Ce sera filmé en public, avec la nouvelle génération de comiques que vous avez certainement vue sur la scène du Marrakech du rire entre autres", a-t-il précisé. Après trois ans d'absence, l'émission d'humour, diffusée mardi soir en France, a rassemblé 2,9 millions de téléspectateurs et placé la chaîne en tête des audiences avec 20 % de parts de marché (PDM). Assurant, de ce fait, la renommée de ses nombreux participants.

Si Jamel Debbouze affirme qu'il devrait "refaire quelque chose avec Eric et Ramzy" sans donner plus de détails, il a précisé, en revanche, qu'il n'était pas question de relancer la sitcom qui l'a révélé au grand public aux côtés de ses deux comparses, Éric Judor et Ramzy Bedia, entre 1998 et 2002. Les quatre saisons de H, disponibles sur Netflix, ne connaîtront donc pas de suite.