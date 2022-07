"Uncoupled", la série de l'été de Netflix

Créée par Darren Star ("Sex and the City"), elle est portée par Neil Patrick Harris ("How I met your Mother").

À l’heure où les sagas de l’été ont disparu du petit écran – pour des raisons économiques -, Netflix sort une série qui pourrait marquer l’été de ses abonnés. Disponible dès ce vendredi sur la plateforme de streaming, celle-ci n’est autre qu’Uncoupled, nouvelle pépite de Darren Star, créateur de Beverly Hills 90210, Melrose Place ou encore Sex and the City. La série, dont la première saison est composée de huit épisodes, relate les aventures de Michael, un quadragénaire new-yorkais qui nageait en plein bonheur jusqu’au jour où son mari décide de la quitter après 17 ans de relation. Suite à cette rupture, l’homme va découvrir la vie d’un célibataire de son âge à Big Apple.

Dans la peau de Michael, on retrouve Neil Patrick Harris, acteur connu pour avoir incarné Barney Stinson pendant les neuf saisons de How I Met Your Mother. Le blond aux yeux bleus – qui a récemment vendu sa demeure new-yorkaise au prix exhorbitant de 7,1 millions de dollars – a toujours été très discret sur son homosexualité. Ce n’est qu’en 2007 qu’il décide d’officialiser sa relation avec David Burtka, comédien avec qui il est en couple de 2004. Ensemble, ils ont de faux jumeaux, Gideon Scott et Harper Grace, nés d’une mère porteuse. Ils se sont également mariés en septembre 2014 en Italie. “Je suis tombé amoureux d’un mec et j’ai commencé à passer tout mon temps avec lui. Dans ce genre de cas, on veut en profiter au maximum. Plus je travaillais, plus j’étais exposé dans l’oeil des médias et plus j’ai compris que c’était inévitable et que l’on ne devait pas avoir à se restreindre autant”, a expliqué l’acteur au Huffington Post.

Au casting de la drôle et captivante Uncoupled, on retrouve d’autres têtes bien connues. Parmi elles, Tisha Campbell (Ma famille d’abord, Empire), Tuc Watkins (Desperate Housewives), Marcia Gay Harden (Code Black, The Morning Show).

Un reboot de “Sex and the city” ?

À en voir le pitch et les premières images, on pourrait croire à un reboot de Sex and the city. Comme Carrie Bradshaw, Michael est un célibataire qui cherche le grand amour à New York, une ville où la vie va à mille à l’heure. Interrogé par nos soins lors de la 60 édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, Darren Star a toutefois souligné qu’il ne s’agissait pas d’un “Sex and the City pour hommes”. Avec un personnage principal gay, Uncoupled est, en tout cas, l’une des rares séries à mettre à l’honneur la communauté LGBT.