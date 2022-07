L'Uccloise Stéphanie Crayencour est à l'affiche de "Endless Game", la nouvelle série franco-belge fantastique: "Netflix, c’est le mot magique du moment"

Uccloise d'origine, Stéphanie Crayencour (Les Mythos, Faut pas lui dire, Emma Peeters) fait également partie du casting d'Endless Night. La comédienne de 38 ans incarne une chercheuse qui travaille dans la clinique spécialisée dans les troubles du sommeil et qui est en train d'expérimenter cette fameuse petite pilule bleue qui donne accès aux rêves. "Jamais je n'aurais pensé décrocher ce rôle ! Quand j'ai passé le casting, je me suis dit que ça ne s'était pas si bien passé et que je n'avais vraiment pas de chance de faire partie de l'aventure. Et, en fait, l'équipe d'Endless Night était très intéressée par mon profil et notamment par ma voix. Du coup, j'ai sauté de joie. Je voulais trop faire partie de cette série qui a un petit côté Stranger Things et Matrix", explique Stéphanie Crayencour qui rappelle le poids d'une plateforme comme Netflix dans la carrière d'un acteur. "Ce qui est très drôle, c'est que lorsque j'explique à mes amis ce que je fais dans la série, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais, quand je dis que c'est pour Netflix, ils me disent tous : "Woahhhh !" (rires) En fait, Netflix, c'est vraiment le mot magique du moment. Mais, ça ne met pas forcément de la pression de savoir qu'on tourne pour une plateforme telle que celle-là. Ça donne plutôt de l'excitation. Sur le tournage, je pensais que j'allais trouver des jeunes qui, comme nous à leur âge, avaient l'esprit de compétition mais je me suis trompée. Il y avait une bienveillance exceptionnelle sur le tournage et surtout entre eux. J'étais bluffée."

Ce qui a avant tout attiré Stéphanie Crayencour dans Endless Night, c'est que la série porte sur le thème des rêves. "C'est un sujet que j'affectionne particulièrement et que je prends très au sérieux. Depuis plusieurs années, je fais d'ailleurs des podcasts intitulés 'La fille de Gérald'sur la conscience et l'importance des rêves. Ils naissent de la rencontre avec plusieurs scientifiques ou encore psychologues qui me parlent notamment de la mort", explique la comédienne qui ajoute que sa passion pour le sujet est arrivée suite au décès de son frère, il y a quatre ans. "J'ai commencé à communiquer avec lui. Au début, je me suis dit que je devenais folle. Puis, je me suis rendu compte qu'il me parlait de façon très claire. Je suis donc partie en quête. J'ai vu des spécialistes du domaine, des auteurs, des égyptologues, des physiciens ou encore des prêtres. Ils m'ont tous affirmé que ce que je vivais n'était pas de la folie."

La comédienne, qui sera bientôt à l'affiche de The New Look, série d'Apple TV + sur l'histoire de Christian Dior, et qui fait partie du jury du Festival Lacoste 2022, espère que les aventures d'Endless Night séduiront les abonnés de Netflix et qu'elles pourront ainsi connaître une suite dans une deuxième saison.