Des statues en hommage à Breaking Bad dévoilées dans la ville d'Albuquerque (PHOTOS)

Si vous vous êtes déjà rendus dans la ville d'Albuquerque, au Nouveau Mexique, c'est probablement après avoir regardé les cinq saisons de Breaking Bad.

L'histoire s'y déroulant, Sony Pictures et la ville ont récemment dévoilé les statues de bronze officielles des stars de la série, offertes à la ville par le créateur de la série, Vince Gilligan.

©AP

Sculptés par Trevor Grove, les deux protagonistes, Walter White et Jesse Pinkman, alias Bryan Cranston et Aaron Paul dans la vraie vie, y sont représentés.

Les deux acteurs ont fait le déplacement pour l’inauguration de leurs répliques en dur.

©AP

Bryan Cranston, l'acteur qui incarne Walter White dans la série, a déclaré lors de l'évènement: "Nous restons humbles face à cela. Nous sommes ravis, bien que ce soit un peu gênant d'avoir des statues de soi. Et quand ils sont venus me voir pour me dire qu'ils voulaient faire deux statues de nous, j'ai pensé: 'Wow, fantastique! Heisenberg et Walter White!' Je suis tellement reconnaissant. Il n'y a rien qui puisse nous préparer à avoir une statue de vous. Mais je suis surtout content qu'elles soient en intérieur, comme ça les pigeons ne pourront pas nous déféquer dessus".

Les cinq saisons de Breaking Bad sont disponibles en intégralité sur Netflix en Belgique.