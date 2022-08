Après le succès de Lupin, Étretat en a ras-le-bol des touristes

Tout récemment, la Thaïlande a rouvert une de ses magnifiques plages située dans une crique. Il s'agit de Maya Bay, le site qui a servi de décors au film The Beach (La plage), avec Leonardo DiCaprio. Face à l'afflux de touristes venus voir les lieux, celui-ci se dégradait et était menacé. Une fermeture avait été décidée en 2018.

Va-t-on assister à la même chose plus près de chez nous ? Le Parisien évoque le sort d'Étretat, victime du succès de la série Lupin diffusée sur Netflix. Très prisé depuis des décennies, la localité normande de Seine-Maritime voit désormais affluer les fans du gentleman cambrioleur. Un million de visiteurs, du jamais vu, explique Le Parisien. C'est le résultat du succès de la série et de la fin des restrictions liées à la pandémie. Bingo ? Pour le Clos Lupin, la maison où a habité Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin, et le musée qui y est installé, certainement. Dix fois plus de visiteurs et un chiffre d'affaires qui affiche 300 % à la hausse. Et si certains commerçants se frottent les mains, les habitants, eux, sont excédés explique le quotidien. Ils sont condamnés à barricader leur chez-soi pour éviter d'être envahis.

Le maire en a aussi ras-le-bol. Il ne veut plus d’articles sur Étretat et en appelle à un tourisme raisonné. Parce que de plus en plus d’habitants quittent le village. Parce qu’en emportant des galets comme souvenirs, les touristes menacent un peu plus les fameuses falaises rongées par l’érosion. Parce que l’immobilier flambe et que plus personne ne veut s’installer dans la localité.