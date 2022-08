La saison 5 de Stranger Things comportera moins d'épisodes

La semaine passée, les frères Duffer ont entamé l'écriture de la cinquième et dernière saison de la série à succès de Netflix Stranger Things.

Les créateurs de la série étaient les invités du podcast américain Happy Sad Confused. L'occasion pour Matt et Ross Duffer de confirmer quelques petits détails concernant l'ultime saison de la série.

La saison 4 a été marquée par neuf longs, voire très longs, épisodes. Les deux derniers épisodes faisaient 85 et 140 minutes respectivement, pour presque treize heures d'images au total.

L'ultime chapitre de Stranger Things devrait être plus court. Ils s'expliquent.



“La seule raison pour laquelle nous ne souhaitons pas faire une dernière saison aussi longue que la précédente c’est que, si vous regardez bien, il y a presque deux heures de montée en puissance avant que les enfants ne soient vraiment plongés dans le mystère et le fantastique. Vous devez apprendre à les connaître, vous immerger dans leur vie, comprendre leurs désirs et leurs peurs, les voir s’adapter au lycée ou non, et tout le reste. Manifestement, ça ne servira à rien de le refaire dans les deux premiers épisodes de la saison 5. Pour la première fois de la série, la fin de la saison 4 n’est pas une conclusion à part entière. Tout va donc s’enchaîner très vite dès le début de la saison 5. Les personnages seront déjà au cœur de l’action, ils auront déjà un objectif à atteindre et je pense que cela va nous faire gagner au moins quelques heures et rendre cette saison vraiment différente. Je suis sûr que la fin de la saison sera toutefois beaucoup plus longue, dans le style du Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, mais avec au moins huit épilogues différents.”

Les fans de la série devront toutefois s'armer de patience: la conclusion des aventures d’Eleven et ses camarades ne devrait pas arriver avant 2024 voire 2025.