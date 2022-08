House of The Dragon, She-Hulk: des séries événements en cascade sortent ce mois d’août

Notez le rendez-vous dans votre agenda. Dans la nuit du 20 au 21 août débarque chez nous House of the Dragon, préquel de Game of Thrones, la série phénomène des années 2010. La machine à remonter le temps est enclenchée avec un retour en arrière de 170 ans qui permettra de découvrir comment les Targaryen se sont emparés du Trône de fer. Complots, trahisons, coups tordus et scènes de combat spectaculaires devraient à nouveau être de la partie. Gageons que cette fois-ci, le final ne sera pas aussi polémique que celui de Game of Thrones. Seule condition pour en profiter dès ce mois-ci : être abonné à BeTV.

Sur Amazon Prime Video, depuis la semaine dernière, la sensation est un remake au format série du film Une équipe hors du commun (A League of Their Own en anglais) sorti en 1992, avec Madonna, Tom Hanks et Geena Davis (Tootsie, La mouche, Thelma et Louise…). Le pitch reste le même : la création aux États-Unis d'un championnat professionnel de baseball pour les femmes en pleine Seconde Guerre mondiale. Les personnages eux, changent mais leur but reste identique : imposer la pratique de leur sport et changer les mentalités dans une Amérique à la croisée des chemins. Une thématique dans l'air du temps aujourd'hui avec des super-héros et super-héroïnes du quotidien. Voilà qui change des univers omniprésents de Marvel et de DC Comics.

Cela dit, Marvel et ses super-héros sonneront tout de même la charge cet été. Ce sera à partir du 18 août sur Disney + cette fois. Place à She-Hulk : avocate. Un remake au féminin du comic book des années 60 (L'incroyable Hulk) transposé à l'écran en feuilleton entre 1977 et 1982 pour surfer sur la tendance girl power du moment ? Que nenni, à en croire la bande-annonce, qui a tout de celle d'une comédie. Si les gags peuvent paraître un peu gros à la vue des quelques minutes dévoilées, la série ne s'annonce pas comme une simple grosse farce. Miss Hulk, qui n'entend pas lâcher son métier d'avocate, va désormais s'occuper des problèmes juridiques des super-héros. Et croyez-le ou non, des "emmerdes", les sauveurs de monde en ont par paquets entiers. Tout cela sera décliné sur le mode "speed" puisque la série ne compte que neuf épisodes de seulement 30 minutes.

Sur Netflix, le blockbuster des séries est déjà disponible depuis le 5 août. Il s'agit de l'adaptation à haut risque du comic culte des années 90 : Sandman, de Neil Gaiman. Membre de l'écurie DC Comics, ce "marchand de sable" n'est pas un super-héros comme les autres. Dans la série portée à l'écran, Morpheus, le Roi des Rêves, parvient à s'échapper après avoir été enfermé pendant des siècles. Pas de chance pour lui, il va devoir remettre de l'ordre dans le monde des rêves mais aussi celui de l'éveil qui ont été chamboulés pendant son absence.