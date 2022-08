La série "House of the Dragon" fait planter le service HBO Max

Violence, sexe et trahisons: nous avons vu les six premiers épisodes de "House of the Dragon", le préquel de Game of Thrones

House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones, démarre sur BeTV lundi à 3h du matin avec rediffusion à 20 h 30. Voici les personnages principaux des dix premiers épisodes de cette nouvelle saga événementielle.