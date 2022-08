Quiz : House of The Dragon cartonne déjà, mais êtes-vous toujours incollable sur Game Of Thrones ?

Vous le sentez, ce fumet de feu et de sang, qui embaume les narines des amateurs de fantasy et de séries télé ? Plus de trois ans après la diffusion de la toujours contestée fin de la série événement Game Of Thrones, l'univers de GoT revit sur nos écrans par l'entremise du préquel "House of the Dragon", toujours sous la houlette d'HBO et le regard attentif (ainsi que l'approbation) de George R.R. Martin, créateur de la saga et inventeur de l'univers de Westeros.



Ce préquel, qui se déroule 170 ans avant "Game of Thrones", se consacre à la maison Targaryen (dont est, pour rappel, issue Daenerys, la mère des Dragons et héroïne de GoT) et ses tourmentées mésaventures.





D'un point de vue critique, la série a été très bien accueillie. Le démarrage de la série (diffusée chez nous sur Be TV) est déjà historique, enregistrant des audiences record aux Etats-Unis.



Mais avant de vous y plonger, êtes vous toujours incollable sur la saga originale, Game Of Thrones ? Testez-vos connaissances avec notre quiz !