Au cinéma ou sur les plateformes de streaming, la guerre des King Kong aura bien lieu

Dans quelques mois, le 2 mars 2023, King Kong, le singe le plus célèbre de la planète fêtera ses 90 ans. Mais le droit à la retraite ne fera toujours pas partie de ses cadeaux d'anniversaire. Bien au contraire: tout le monde veut le remettre au travail. Dans le cadre de son MonsterVerse, Warner Bros. Discovery va l'obliger à combattre une nouvelle fois un de ses pires ennemis dans la suite de Godzilla vs Kong. Une mise en bouche, en quelque sorte, puisque cet affrontement sera aussi décliné en série pour Apple TV+. Et ce n'est pas tout: Netflix possède dans ses cartons une série animée, Skull Island, centrée sur des scientifiques qui tentent de s'échapper de l'île peuplée "de monstres préhistorique, y compris le plus grand des titans, Kong."

Une multiplication qui s'explique par un enchevêtrement assez complexe des droits sur l’œuvre et le personnage.

Comme si cela ne suffisait pas, voilà que Disney+ se lance à son tour dans la guerre des King Kong, avec une nouvelle série en "live action". En collaboration avec la Merian C. Cooper Estate (la fondation chargée de gérer l'héritage du créateur du singe gigantesque) et Joe DeVito, auteur de plusieurs novélisations de l’œuvre originale, cette nouvelle saga explorera les origines de King Kong, sa mythologie, sa vie sur Skull Island, les monstres qu'il y a affrontés, mais aussi ses aventures dans notre monde contemporain.

Le réalisateur d'Aquaman, James Wan, se chargera de la production, tandis que le script a été confié aux bons soins de Stephany Folsom, la productrice de The Lord of the Rings: The Rings of Power et scénariste de Toy Story 4.

Aucune date de diffusion n'a été fixée. Mais c'est sûr qu'à ce rythme-là, King Kong ne peut pas espérer se reposer un peu avant son centenaire.