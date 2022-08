Une star de House of the Dragon victime de racisme: "Certains sont heureux de voir un dragon voler, mais pas un homme noir riche"

Les haters ont encore frappé sur Internet. Alors que HBO Max se félicitait du lancement record (10 millions de spectateurs) de House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones, une partie du public s'est déchaînée en balançant des commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Avec, en ligne de mire, Steve Toussaint, l'interprète de Lord Corlyss Velaryon, connu aussi sous le sobriquet de "Serpent des mers".

Choqué, l'acteur britannique de 57 ans a tenu à démonter les arguments de ceux qui trouvent irréaliste qu'un des plus hauts dignitaires eut pu être noir dans un royaume fictif voici plusieurs centaines d'années. "Cela semble être très difficile à avaler pour les gens, a-t-il déclaré dans Men's Health. Ils sont heureux de voir un dragon voler. Ils sont heureux avec des cheveux blancs et des yeux violets, mais un homme noir riche ? C'est au-delà de leur entendement."

Mais pas question pour lui de se laisser abattre. "Ce qui est merveilleux, c'est que pour chaque personne toxique qui s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre dans ma ligne de temps, il y en a eu tellement d'autres qui m'ont soutenu et m'ont dit : 'Oh mon Dieu, je n'en peux plus attendre, ça va être génial'. Même lorsque nous tournions, des artistes nous ont encouragés : 'C'est génial d'avoir cette représentation'."

Dernière précision: dans Feu et Sang, George R. R. Martin ne décrit par Lord Corlyss Velaryon, si ce n'est pour préciser qu'il possède les cheveux "blancs-blonds des Targaryens".