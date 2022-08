La série "Good Lawyer", spin-off de "Good Doctor", en préparation !

Intitulé The Good Lawyer, celui-ci relatera les aventures de Joni, une avocate qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Celle-ci tentera d'aider le chirurgien autiste Shaun Murphy, personnage principal de Good Doctor se retrouvant en difficulté judiciaire.

Si aucune information ne circule encore quant au casting de ce spin-off, dont le pilote devrait être diffusé dans le courant de la sixième saison de Good Doctor - attendu dans le courant de l'année 2023 en Belgique -, on sait toutefois que ce dernier sera dirigé par l'équipe de la série médicale, et plus précisément par David Shore et Liz Friedman qui en sont les producteurs exécutifs et co-showrunners.

Avant Good Doctor, d'autres séries à succès de ABC ont connu leur spin-off. Parmi elles, Grey's Anatomy avec Station 19, Private Practice mais également The Rookie avec The Rookie : Feds et Black-ish avec Mixed-ish.