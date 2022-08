Accueil Medias Séries La série événement Lord Of The Rings arrive sur Prime Video ce vendredi: le seigneur des... euros The Lord of the Rings : The Rings of Power, qui se déroule 3 000 ans avant Le Seigneur des anneaux, dispose du budget le plus élevé de tous les temps pour une série : plus d’un milliard. Démarrage sur le service de streaming d'Amazon, Prime Video, ce vendredi 2 septembre. Patrick Laurent Journaliste cinéma





Artistiquement et financièrement, The Lord of the Rings : The Rings of Power s'impose comme le projet le plus audacieux depuis la trilogie qu'elle va désormais préfacer, Le Seigneur des anneaux. Souvenez-vous: avant 2001 et la sortie du premier volet, La Communauté de l'anneau, Peter Jackson était considéré comme un doux dingue. Non seulement l'œuvre de JRR Tolkien traînait la réputation...