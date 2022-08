Que vaut "Les Anneaux du Pouvoir", la série-événement d'Amazon Prime Video issue de l'univers du Seigneur des Anneaux ? (CRITIQUE)

Le Mal ne meurt jamais dans la Terre du Milieu, créée par J.R.R. Tolkien. Il sommeille, guettant le moment opportun pour resurgir. On connaît la lutte menée contre Sauron au Troisième Âge par Gandalf, Aragorn, le Hobbit Frodon et leurs nombreux compagnons (la trilogie du Seigneur des Anneaux).

Avec la première saison de sa nouvelle série Les Anneaux du pouvoir, Amazon Prime Video nous emmène à partir du 2 septembre quelque sept mille ans plus tôt, au début du premier millénaire du Deuxième Âge (DA). Les cinq saisons devraient couvrir quelque vingt-cinq siècles, jusqu'à la première défaite de Sauron, en l'an 3441 DA.

La série à un milliard de dollars(en réalité un peu moins de 500 millions pour la première saison, la suite étant déjà en chantier) marche dans les traces artistiques des deux trilogies cinématographiques de Peter Jackson, non associé à cette production.

Décors néo-zélandais, costumes, lumières, créatures fantastiques prolongent l’univers de Tolkien, désormais familier à des millions de spectateurs et de lecteurs, anciens ou nouveaux.

Nouveaux lieux, nouveaux personnages

Comme au début de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir commence par un récit introductif narré par Galadriel (Morfydd Clark remplace Cate Blanchett dans cette version plus jeune de quelque 3000 ans de l'Elfe…). Mais, bien vite, le Mal a surgi à travers Morgoth, Premier Seigneur des Ténèbres.

Quelques plans résument la lutte épique, durant plusieurs siècles, entre ses hordes d’orques et les légions d’elfes, qui ont laissé la Terre du Milieu en ruines et coûté la vie au frère de Galadriel. Morgoth vaincu, la jeune elfe traque encore pendant plusieurs siècles Sauron, son serviteur.

Les Anneaux de pouvoir débute alors que l'elfe Gil-galad, Haut Roi des Noldor, proclame la paix définitivement acquise et Sauron disparu à jamais. Le premier épisode met en place les lieux principaux et les personnages. On parcourt des lieux qui n'apparaissaient pas dans les films : Lindon, terre des Elfes, le Rhovanion, région des Hommes, l'Eriador des Harfoots, les ancêtres de Hobbits…

La marque de Sauron

Les arcs narratifs se mettent en place : le Haut Roi Gil-galad (Benjamin Walker) met un terme à la traque de Sauron par Galadriel. Elrond (Robert Aramayo), héraut du Haut Roi, est mandé pour aider l’Elfe Celebrimbor (Charles Edwards) dans un ambitieux projet, qui va nécessiter l’aide des Nains de Khazad-dûm, alors au faîte de son prestige.

En Rhovanion, l’elfe des bois Arondir (Ismael Cruz Córdova) perçoit d’étranges signes alors que le fils de la guérisseuse Bronwyn (Nazanin Boniadi) met la main sur un artefact qui porte la marque de Sauron. Les paisibles Harfoots vivent cachés dans les bois. La téméraire Nori (Markella Kavenagh) mène des excursions clandestines.

Le rythme des deux premiers épisodes (sur huit) que nous avons pu voir est relativement posé. Germes d’une grande saga, une bonne vingtaine de protagonistes sont introduits. Les péripéties et menaces (sous forme de créatures fantastiques) apparaissent dès le second épisode.

Les showrunners J. D Payne et Patrick McKay exploitent à merveille les ressources du Hobbit et Seigneur des Anneaux, les deux seuls livres dont ils disposent des droits.

Richesse et diversité

Dans ses libertés comme ses fidélités, la série confirme la richesse légendaire de l'imaginaire de Tolkien. Les personnages créés pour la série et les interprétations ont du potentiel même si surpasser Aragorn, Arwen, Éowyn, Legolas ou Frodon est un défi aussi ambitieux qu'escalader la Montagne du Destin – les héros et acteurs de la trilogie du Hobbit le savent.

Signe des temps, les peuples de la Terre du Milieu sont désormais plus diversifiés. Les couples mixtes abondent et le Girl Power prend le pouvoir en Terre du Milieu. On reste cependant en territoire connu et les lecteurs de Tolkien devineront vers quelles grandes péripéties se dirige le récit. Le mystérieux protagoniste introduit à la fin du premier épisode suscitera d’ailleurs bien des spéculations passionnées…