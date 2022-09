Record pour "Les Anneaux de Pouvoir" sur Amazon Prime Video

Ce vendredi, les deux premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir, série dérivée du Seigneur des anneaux arrivait sur Prime Video. Un gros coup pour la plateforme de streaming qui a enregistré une audience record avec plus de 25 millions de spectateurs à travers le monde pour le premier jour en ligne du préquel. Des chiffres dont se réjouit Amazon dans un communiqué de presse."C'est le plus grand lancement jamais réalisé par Prime Video", peut-on lire dans le document officiel. "Il est en quelque sorte approprié que les histoires de Tolkien - parmi les plus populaires de tous les temps, et que beaucoup considèrent comme la véritable origine du genre fantastique - nous aient conduits à ce grand moment de fierté, déclare Jennifer Salke, responsable d'Amazon Studios. Je suis très reconnaissante à la famille Tolkien - et à nos showrunners JD Payne et Patrick McKay, le producteur exécutif Lindsey Weber, les acteurs et l'équipe - pour leurs inlassables efforts de collaboration et leur énergie créative sans limite. Et ce sont les dizaines de millions de fans qui regardent – clairement aussi passionnés par la Terre du Milieu que nous – qui sont notre véritable mesure du succès."

Pour acquérir les droits des Anneaux de Pouvoir, le géant du commerce en ligne a déboursé pas moins de 250 millions de dollars. La création de la première saison de la série a coûté, elle, 465 millions de dollars. Une somme astronomique à laquelle devrait s'ajouter celle des quatre prochaines saisons commandées par Amazon. En tout, le groupe devrait dépenser plus d'un milliard de dollars pour faire atterrir la série sur Prime Video.