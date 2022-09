"Les Anneaux du Pouvoir": qui est qui dans la série événement?

La série "The Rings of Power", qui a attiré 25 millions de fans du "Seigneur des anneaux" en 24 heures, présente une multitude de nouveaux personnages.

Il va falloir sérieusement songer à ajouter des cours dans les programmes de nos universités. En Marvelologie, par exemple, pour tout savoir des alliances et des pouvoirs des Avengers en fonction des fameuses Phases de l'univers super-héroïque. Mais aussi sur la généalogie du Royaume des Sept Couronnes, histoire de ne pas s'y perdre dans les traîtrises des ancêtres de Game of Thrones relatées dans House of the Dragon.

Mais le cursus le plus urgent, tant la matière est riche, devrait être consacré aux développements des écrits de J.R.R. Tolkien. Avec The Lord of the Rings : The Rings of Power, les showrunners J. D. Payne et Patrick McKay ne se sont pas contentés de dépenser un milliard de dollars pour leur série basée sur les appendices du Seigneur des anneaux et sur Le Silmarillion, ils ont largement enrichi l'univers de l'auteur britannique décédé en 1973. Un petit Who's Who ne constitue donc pas du luxe pour s'y retrouver dans la flopée de héros du Deuxième Âge de la Terre du Milieu qui ont attiré 25 millions de spectateurs en 24 heures sur Amazon Prime Video.

Galadriel (Morfydd Clark). Avant de devenir la dame de Lórien sage et avisée incarnée par Cate Blanchett dans Le Seigneur des anneaux, l'Elfe de sang royal était avant tout une guerrière obsédée par une seule personne : Sauron, responsable de la mort de son frère adoré. 79 ans ont passé depuis la chute de Morgoth, et même si tout le monde le croit mort, elle sait que le Mal incarné reste tapi dans l'ombre pour mieux frapper et qu'il faut le traquer sans relâche.

Elrond (Robert Aramayo). Maître de Fondcombe sous les traits d'Hugo Weaving dans LOTR, le jeune Elrond en pince manifestement pour Galadriel mais préfère la diplomatie aux armes.

Celebrimbor (Charles Edwards). Descendant de Fëanor, qui forgea les trois Silmarils, il est, de loin, le joaillier le plus doué du royaume. Son rôle sera donc capital pour la suite de l'aventure des Anneaux de Pouvoir.

Gil-galad (Benjamin Walker). Le Haut Roi des Noldor décrète que la paix est de retour. Ce qui entraîne le retrait des Elfes des territoires anciennement contrôlées par Morgoth.

Arondir (Ismael Cruz Cordova). Nouveau venu dans la saga, l'Elfe Arondir a suscité des polémiques ridicules en raison de la couleur de sa peau (son interprète est d'origine portoricaine). Il fait surtout partie des rares personnes à suspecter des événements maléfiques dans les villages des hommes qu'il doit cesser de protéger, dans les Southlands.

Nori (Markella Kavenagh). À peine évoquée dans l'œuvre de Tolkien, la jeune Harfoot malicieuse et débrouillarde ne veut pas rester cachée, comme ses amis, mais découvrir le vaste monde. De préférence avec son amie Poppy (Megan Richards).

Sadoc Burrows (Lenny Henry). Le guide spirituel des Harfoots est le seul à savoir interpréter les prédictions ancestrales et à décréter le temps des migrations. Lui non plus n'existait pas dans l'imaginaire de Tolkien.

Durin IV (Owain Arthur). Même si son père, Durin III, règne sur la Moria, c'est lui qui gère les affaires florissantes de Nains, de moins en moins ouverts vers l'extérieur et surtout les Elfes, malgré son amitié pour Elrond.

Bronwyn (Nazanin Bodiani). Nouvelle venue dans l'histoire, cette guérisseuse humaine, très proche d'Arondir, est la première à découvrir les maléfices qui ravagent progressivement les Southlands, plus connues des fans du Seigneur des anneaux comme les futures terres du Mordor. Agressée par des Orques, elle n'a plus qu'un projet : fuir pour protéger son fils, Theo (Tyroe Muhafidin), dont on sent bien qu'il va constituer un rouage essentiel de l'intrigue à l'avenir.

Hallbrand (Charlie Vickers). Encore un humain inédit, à l'image de Theo et de sa mère. On sait peu de choses de lui, si ce n'est qu'il sauve Galadriel de la noyade et qu'il se rend sur l'île mythique de Numenor.

L'Étranger (Daniel Weyman). Le personnage mystère du récit. Tombé du ciel, dans une boule de feu, près du dernier campement des Harfoots, il parle un langage inconnu de tous et dispose, d'évidence, de quelques pouvoirs magiques. S'agit-il de Saroumane, Gandalf ou Radagast ? Ou bien d'un des deux Istari, ces "mages bleus" imaginés par Tolkien pour combattre Sauron ? Voire d'un tout nouveau personnage ? Impossible à dire pour l'instant. Mais il est terriblement intrigant.

Il ne s’agit là que d’un début. Les showrunners promettent bien d’autres arrivées dans les prochains épisodes, dévoilés au compte-goutte chaque vendredi sur Amazon Prime Video jusqu’au 14 octobre. De quoi sérieusement entretenir la mémoire des fans et alimenter de futures formations universitaires…