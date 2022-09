La cocréatrice de Friends, Marta Kauffman, reconnaît des erreurs dans le traitement de certains personnages de la série

La série Friends est une des séries les plus cultes de tous les temps. Pourtant, le casting est régulièrement attaqué pour son manque de diversité, il en va de même pour sa grossophobie envers Monica ou encore le "mégenrage" d’un personnage transgenre. C'est sur ces différents points que Marta Kauffman, cocréatrice de la série, est revenue dans une récente interview, dans l’émission The Conversation sur la BBC World.

A l'occasion de son mariage avec Monica, Chandler décide de renouer avec l'un de ses deux parents. Ainsi lorsqu'il a fallu incarner à l'écran le père de Chandler, nommé Charles, la production de Friends a fait appel à l'actrice Kathleen Turner, sans s'occuper du pronom.



Marta Kauffman admet qu'à l'époque, qu'avec son équipe, ils n'ont pas été à la hauteur. "On persistait à l'appeler 'le père de Chandler', quand bien même elle était une femme transgenre. Les pronoms, c'était quelque chose que je ne comprenais pas encore à l'époque. Donc ne la mentionnait pas au féminin. C'était une erreur".

Elle tient à s'excuser. "Friends a été critiqué à bien des égards, et en particulier sur le fait qu'il n'y avait pas assez de personnes noires. Durant ces dernières années, mon cheminement m'a amenée à dire aujourd'hui que oui, malheureusement, je suis coupable de ça. Et je ne ferai plus jamais cette erreur. Je faisais clairement partie de ce problème de racisme systémique au sein de notre industrie. Je n'en avais pas conscience, et ça me fait vraiment me sentir idiote. C'était une critique absolument valide, et difficile à entendre, à laquelle je suis encore très sensible. Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, j'aurais changé certaines choses. Mais j'étais ignorante, et j'ai appris depuis."