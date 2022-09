Les Hobbits du Seigneur des anneaux dénoncent le racisme de certains fans de Rings of Power

Face aux problèmes de société, il existe plusieurs manières de réagir: ne surtout pas prendre position, comme le font la plupart des stars, ironiser, à l'instar de quelques membres du PSG vis-à-vis de l'écologie, ou s'engager. Une troisième voie choisie par Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd et Dominic Monoghan, alias Frodon, Sam, Pippin et Merry dans la trilogie du Seigneur des anneaux. Tous les quatre ont posé sur les réseaux sociaux (Sean Astin seul, les trois autres ensemble) pour dénoncer les réactions racistes de certains fans à l'encontre de comédiens de la série événement Lord of the Rings: The Rings of Power. "Vous êtes tous bienvenus ici", ont-ils affiché en langue... elfique sur des t-shirts ou une casquette. Histoire d'apporter leur soutien à leurs successeurs attaqués en raison de la couleur de leur peau.

©Twitter

En ce sens, ils ne faisaient qu'emboîter le pas à tout le casting de la série, qui s'est fendu d'un communiqué on ne peut plus clair: "Nous, les acteurs de The Rings of Power, sommes unis dans une solidarité absolue et contre le racisme incessant, les menaces, le harcèlement et les abus dont sont victimes quotidiennement certains de nos camarades de couleur. Nous refusons de l'ignorer ou de le tolérer. J.R.R. Tolkien a créé un monde qui, par définition, est multiculturel. Un monde dans lequel des peuples libres, de races et de cultures différentes, s'unissent, dans la fraternité, pour vaincre les forces du mal. Les Anneaux de Pouvoir reflète cela. Notre monde n'a jamais été entièrement blanc, la fantaisie n'a jamais été entièrement blanche, la Terre du Milieu n'est pas entièrement blanche. Les BIPOC (Blacks, Indigènes et personnes de couleur, ndlr) ont leur place en Terre du Milieu et ils y resteront. Finalement, tout notre amour et notre fraternité vont aux fans qui nous soutiennent, spécialement aux fans de couleur qui sont eux-mêmes attaqués simplement parce qu'ils font partie de ce fandom. Nous vous voyons, vous, votre bravoure et votre créativité sans fin. Vos cosplays, vos fancams, vos fanarts et vos idées font de cette communauté un endroit plus riche et nous rappellent notre but. Vous êtes légitimes,vous êtes aimés et vous avez votre place. Vous faites partie intégrante de la famille du Seigneur des anneaux. Merci de nous soutenir."

Voilà qui devrait calmer quelques haters.