L'équipe de la série à succès "The Crown" relatant les turpitudes du règne et de la vie de la reine Elizabeth II a décidé de stopper le tournage de la saison pendant quelque temps afin de rendre hommage à la souveraine décédée jeudi à l'âge de 96 ans, a-t-elle annoncé.

Le tournage de la sixième saison de "The Crown" à l'arrêt en hommage à la reine Elizabeth

"Nous allons faire une pause par respect", a déclaré le scénariste de la série diffusée sur Netflix. Ce dernier décrit la série comme une "lettre d'amour à la Reine". Il a précisé n'avoir "rien à ajouter", demandant "du silence et du respect".

Depuis 2016, la série fait le bonheur des amateurs de la royauté, plongeant dans les coulisses de l'histoire tumultueuse de la famille royale britannique depuis l'accession au trône de la reine Elizabeth en 1952. Extrêmement populaire, cette production a également son lot de détracteurs lui reprochant de déformer ou d'extrapoler la réalité à des fins scénaristiques.

La cinquième saison de cette saga à gros budget devrait sortir en novembre et se concentrer sur une période de règne chahutée pour la Reine : les années 90. Cette décennie avait été marquée par la dégradation des relations entre la princesse Diana et le prince Charles, désormais roi Charles III, et le décès en 1997 de Diana dans un tragique accident de voiture à Paris.