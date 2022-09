Qui est L'Étranger, alias Meteor Man, dans Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir ?

Les fans de Tolkien se déchaînent et se transforment en Sherlock Holmes de la Terre du Milieu pour déterminer son identité. Voici les hypothèses les plus crédibles ou les plus intrigantes.

Depuis la diffusion des premiers épisodes du Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir, une seule question semble catalyser toute l'énergie des fans de l'œuvre de J.R.R. Tolkien: mais qui est donc L'Étranger, cet être étrange qui atterrit dans une boule de feu près d'un camp des Piévelus ( Hartfoots en VO) ?

Sur base des écrits de l'auteur ou de déductions à partir d'une flopée de détails peut-être insignifiants, les "Tolkienophiles" acharnés ont élaboré une série de théories captivantes pour tenter de déterminer son identité. Petit point sur leurs hypothèses émises, afin de permettre à chacun de jouer au Sherlock Holmes de la Terre du Milieu.

Gandalf (voire Radagast ou Saroumane)

Grand, dégingandé, proche des animaux (il parvient à recréer une constellation d'étoiles à partir de lucioles), disposant de pouvoirs magiques et parlant un langage ancien, L'Étranger fait forcément immédiatement penser à un des trois grands magiciens du Seigneur des anneaux, à savoir Gandalf, Radagast ou Saroumane.

Des trois, le premier paraît, de loin, le plus crédible, en raison de son look débraillé, de sa voix très grave, de ses capacités à manipuler le feu ou à parler aux insectes (rappelez-vous les papillons du Seigneur des anneaux ou du Hobbit), mais aussi parce qu'il apparaît près des Hartfoots, les ancêtres des Hobbits dont Gandalf a toujours été très proche. Il présenterait en outre l'immense avantage d'amorcer le retour d'un des protagonistes préférés des inconditionnels, déjà incarné six fois par Ian McKellen.

Bien sûr, le puristes rétorqueront que les magiciens blanc, gris et brun ne sont censés apparaître qu'au bout d'un millénaire dans le Deuxième Âge, alors que l'intrigue de The Rings of Power se déroule 79 ans après la chute de Morgoth. Mais dès le départ, il a été annoncé que la chronologie serait condensée. L'option Gandalf reste donc crédible.

Un Istari

Dans ses écrits, Tolkien évoque les Ithryn Luin, deux mages bleus envoyés par les Valars en Terre du Milieu pour combattre Sauron. Apparus bien avant Gandalf, Saroumane et Radagast, ils répondent à tous les critères. A un détail près: ces Istaris, Alatar et Pallando, sont censés former un duo. Mais rien ne dit qu'une deuxième boule de feu ne viendra pas déchirer le ciel dans les prochains épisodes...

Sauron

Suite à la défaite de son maître, Morgoth, Sauron se terre durant des décennies, ruminant patiemment sa vengeance. Pour son come-back, il prend la forme d'un Elfe, Annatar, "le maître des dons" prétendument envoyé par les Valars pour aider les Elfes de l'Eregion. Avec un objectif secret: duper Celebrimbor, le joaillier le plus doué de son époque, pour l'amener à forger des anneaux de pouvoir qu'il contrôlera tous avec l'anneau unique. Dans la communauté des fans, l'assimilation entre L'Étranger et Sauron a souvent la cote. Elle serait intrigante et innovante. Mais il faudrait expliquer pourquoi Sauron arriverait dans une boule de feu sans se présenter directement aux Elfes, et pourquoi il ne possède pas des oreilles pointues.

D'autres arguments sont avancés en faveur du futur maître du Mordor. La traînée laissée dans le ciel par la comète ressemble par exemple furieusement à l'oeil maléfique de Dol Guldur. Et comme chaque détail compte, est-ce vraiment un hasard s'il se retrouve avec une pomme en main, avec toutes les références bibliques néfastes associées à ce fruit ?

Glorfindel

Personnage peu connu, alors qu'il permet à Frodon d'atteindre Fondcombe dans Le Seigneur des Anneaux, Glorfindel est un guerrier extrêmement puissant, qui a vaincu un Balrog. Sa particularité: il peut se réincarner et Tolkien le fait d'ailleurs revenir en même temps que les Istaris pour combattre Sauron. Mais dans les écrits, il est décrit comme très beau, joyeux et avec des cheveux d'or. Ce qui ne colle pas vraiment avec le look de L'Étranger.

Tom Bombadil

C'est sans doute le personnage le plus mystérieux de toute l’œuvre de Tolkien. Gardien de la forêt, très proche des animaux, il présente la particularité d'apprécier énormément les Hobbits et, surtout, d'être insensible au pouvoir de l'anneau unique. On ignore tout de sa nature et de ses pouvoirs, ce qui en fait un candidat potentiel pour incarner L'Étranger.

Un Balrog

Les sorciers et les Balrogs sont faits du même bois, capables de maîtriser le feu et disposant de pouvoirs très similaires (y compris celui de changer de forme). Certains estiment donc que L'Étranger pourrait être un de ces êtres maléfiques destinés à faciliter l'avènement de Sauron. C'est, de loin, l’hypothèse la moins populaire dans le fandom, mais elle possède assurément le mérite de l'originalité.

Voilà, à chacun de mener sa propre enquête pour résoudre l'énigme. Sans perdre de vue que L'Étranger pourrait aussi très bien relever de la création pure et simple des showrunners, à l'instar de nombreux autres protagonistes de The Rings of Power...