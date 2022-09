La VRT met hors ligne la série documentaire controversée "FIRE"

Indépendance financière, retraite anticipée ! Ce slogan accrocheur, c'est celui du mouvement FIRE. Un mouvement créé il y a peu mais qui a très vite été connu dans toute la Flandre grâce à la série documentaire qui porte le même nom.

L'acronyme FIRE signifie "financial independence, retire early" (indépendance financière, retraite anticipée) : la série traite le sujet de l'indépendance financière qui permettrait de pouvoir prendre sa retraite le plus tôt possible.

La série, dès son lancement, a été fortement critiquée par le grand public. Celle-ci mettait en avant des réussites exceptionnelles au niveau des investissements réalisés par certains. Peu de décisions réfléchies sur certains investissements sont montrées à l'écran.

Jamais, les dangers liés aux investissements en crypto-monnaie ne sont abordés non plus par exemple. On ne voit que des belles réussites. Cela a valu une condamnation de la part de l'organisme de surveillance financière FSMA: "La série VRT FIRE transmet un message dangereux et irréaliste aux jeunes. L'éducation financière doit leur apprendre les bons réflexes en matière d'argent", a déclaré l'organisme dans un tweet.

Ces derniers jours, la controverse sur le sujet a encore pris en volume et la VRT a décidé de mettre la série hors ligne. La raison ? L'un des visages de l'émission serait impliqué dans un système pyramidal russe.

Wout Schrijvers a 28 ans et est originaire de Diepenbeek dans le Limbourg. Ce dernier, qui se montre dans des vidéos à Dubaï prétend être multimillionnaire et à la retraite depuis deux ans. Il indique gagner des milliers d'euros chaque jour grâce à des traders qui investissaient des fonds pour lui et il empocherait alors 1,4 % des bénéfices.

Une fortune qui se monte grâce à une certaine plateforme appelée "The Future Trade"... et qui est en fait un système pyramidal illégal géré par des escrocs russes. Le système promet des bénéfices élevés, bien supérieurs à ce qui est réaliste. Sauf que, les bénéfices sont versés avec les investissements de nouveaux clients, ce qui est illégal, a indiqué la FSMA à VRT NWS. "Si un investisseur dans un système pyramidal reçoit une rémunération pour avoir amené de nouveaux investisseurs dans la pyramide plutôt que pour la vente ou la consommation de produits, cela constitue une pratique commerciale déloyale."

La VRT a alors décidé de mettre le document hors ligne. "Avec "FIRE", nous avons essayé de dépeindre un phénomène d'actualité, bien que controversé, avec des histoires et des personnes réelles. Chaque spectateur attentif a compris que toutes les histoires de la série ne pouvaient pas servir d'exemple à suivre. FIRE' n'a jamais été conçu comme un programme éducatif."