C'est la ruée sur la série The Crown: 800 % d'augmentation de l'audience en Angleterre depuis le décès de la reine Elizabeth II

En annonçant la suspension du tournage de la sixième saison de The Crown lors de l'annonce du décès de la reine Elizabeth II et le jour des funérailles, le lundi 19 septembre, le producteur Peter Morgan avait qualifié la série de "lettre d'amour" à la souveraine.

D'évidence, les cent millions de fans partagent son point de vue. Depuis que la couronne est passée sur la tête de Charles III d'Angleterre, la série dans laquelle Claire Foy, Olivia Colman et Imelda Staunton prêtent successivement leurs traits à la Queen connaît à nouveau un succès retentissant. Au Royaume-Uni, ses audiences ont augmenté de 800 % depuis sa disparition. Résultat, elle se classe en septième position dans le top 10 de la semaine, avec 17,57 millions d'heures de visionnage.

Le phénomène se répète partout ailleurs, dans une proportion à peine moindre, avec un quadruplement des audiences au niveau mondial.

Vu l'émotion provoquée par la disparition de la Reine, on peut s'attendre à des scores encore plus élevés après les funérailles qu'on annonce d'ores et déjà grandioses.