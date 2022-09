Plus Belle La Vie va rendre hommage à Elizabeth II

La série événement Lord Of The Rings arrive sur Prime Video ce vendredi: le seigneur des... euros

The Lord of the Rings : The Rings of Power, qui se déroule 3 000 ans avant Le Seigneur des anneaux, dispose du budget le plus élevé de tous les temps pour une série : plus d’un milliard. Démarrage sur le service de streaming d'Amazon, Prime Video, ce vendredi 2 septembre.