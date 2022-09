Alain Chabat bientôt à la tête d'un late show sur TF1

C’est le grand retour du late show sur TF1. Dans un communiqué, la chaîne privée a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau programme produit par R&G Productions et présenté par Alain Chabat tout simplement intitulé Le Late Show avec Alain Chabat. Un grand retour à la présentation d’une émission pour le comédien et humoriste qui a été à la tête du Burger Quiz de 2001 à 2002 sur Canal + et en 2018 sur TF1. Avant lui, Jean-Pierre Foucault et Arthur s’étaient, chacun à leur tour frottés au late-show sur la chaîne privée mais sans succès.

Dans une première bande-annonce dévoilée ce vendredi, Alain Chabat s’apprête à signer le contrat du late-show aux côtés de Jamel Debbouzze et Léa Drucker, tous vêtus de noir. L’occasion pour le présentateur de sortir une petite vanne d’actualité. “Et voilà ! Je hais ça ! On est là pour signer des contrats pour un late show et le stylo ne marche pas ! Il fuit ! Et maintenant, j’ai les doigts tout tachés”, dit-il en faisant référence à la fameuse vidéo dans laquelle Charles III s’agace d’avoir un stylo endommagé.

Si aucune date n’a encore été communiquée par la chaîne française, on sait toutefois que l’émission sera diffusée tous les soirs à 23 heures.

Un retour bien chargé sur le petit écran pour Alain Chabat que l’on attend également en tant que réalisateur dans Astérix, série d’animation prévue pour 2023 sur Netflix.