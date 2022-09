C'est désormais officiel, Ridley Scott va produire une série Blade Runner pour Amazon Prime Video

Ridley Scott, qui a réalisé le film originel "Blade Runner" en 1982, est le producteur exécutif de la série, une suite du long métrage "Blade Runner 2049", sorti en 2017 et réalisé par Denis Villeneuve.

Silka Luisa a écrit le scénario et est la productrice exécutive de "Blade Runner 2099." Le projet, qui marque la première série de Blade Runner, était en développement prioritaire chez Amazon Studios.

L’univers de "Blade Runner" se situait au début en 2019. "Blade Runner 2049" se situait donc 30 ans après. Le titre de la série révèle une première information: "Blade Runner 2099" se situera donc 50 ans après les événements du film de Denis Villeneuve.

"Le film de 1982 est considéré comme l'un des films de science-fiction les plus grands et les plus influents de tous les temps, et nous sommes ravis de présenter 'Blade Runner 2099' à nos clients mondiaux de Prime Video", a déclaré Vernon Sanders, vice-président exécutif chez Amazon Studios, à Deadline.



"Nous sommes honorés de pouvoir présenter cette suite de la franchise Blade Runner et sommes convaincus qu'en faisant équipe avec Ridley Scott et la remarquablement talentueuse Silka Luisa, 'Blade Runner 2099' maintiendra l'intellect, les thèmes et l'esprit de ses prédécesseurs cinématographiques dans un nouveau domaine grâce à l'intrigue provocante créée par Silka."

La série est actuellement en cours de production. À ce stade, aucune information n'a fuité quant au casting ou à la date de diffusion.