Qui est Taylor Kinney, la star de "Chicago Fire" ?

Alors que les Américains attendent impatiemment la sortie de la onzième saison de Chicago Fire, le huitième volet de la série à succès débarque ce jeudi sur Club RTL. En tête d'affiche de la série qui suit les aventures des sapeurs-pompiers de la caserne 51 de Chicago on retrouve Taylor Kinney, alias le lieutenant Kelly Severide.

Depuis ses premiers pas dans Fashion House, le Pennsylvanien de 41 ans enchaîne les rôles à la télévision, dans Trauma ou encore Vampire Diaries, et au cinéma dans Zero Dark Thirty ou encore dans Here and Now. C'est toutefois son rôle dans Chicago Fire qui ont fait de lui une star du petit écran. Présent depuis le lancement de la série en 2012, son personnage a réussi à gagner le cœur des téléspectateurs et se retrouve d'ailleurs dans d'autres déclinaisons de la franchise Chicago, à savoir Chicago Police Department, Chicago Med et Chicago Justice.

Malgré sa carrure de joueur de rugby, Taylor Kinney avoue avoir parfois eu du mal à jouer le sapeur-pompier tant le tournage était physique. "Je me souviens que lorsqu'on m'a demandé de courir avec la lance incendie sur le dos lors de la première saison, le réalisateur m'a dit : "C'est très bien mais il faut courir plus vite !" J'ai dit : "Ok, je vais le faire" mais au fond de moi, je me disais : "Comment vais-je faire pour courir plus vite que ça ? Je suis déjà à mon maximum !" (rires)", nous confiait-il au Festival de Télévision de Monte-Carlo, en juin dernier.

Depuis, l'acteur a acquis de l'expérience. Pour rien au monde il ne quitterait son personnage. "Je l'adore. Je suis toujours surpris par les intrigues que l'on donne à Kelly. Et j'espère l'être encore longtemps", dit-il avant d'ajouter qu'il a depuis toujours un "énorme respect envers ces personnes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres".

Sa love story avec Lady Gaga

L'acteur américain n'a cependant pas fait parler de lui que pour ses prouesses télévisuelles. Entre 2011 et 2016, c'est son histoire d'amour avec Lady Gaga qui a fait les gros titres de la presse people. Rencontrés sur le tournage du clip You and I de la chanteuse, les deux tourtereaux ont officialisé leurs fiançailles lors de la Saint Valentin en 2015. Leur mariage n'aura toutefois jamais lieu puisque le couple a rompu en juillet 2016. Une séparation qui a été expliquée dans Lady Gaga : Five Foot Two, le documentaire consacré à l'interprète de Bad Romance. "Taylor et moi on se dispute beaucoup. Mon seuil de tolérance en ce qui concerne les hommes est proche du zéro et dans une relation vous devez être patient et essayez d'avancer ensemble", y confie-t-elle dans un premier temps avant d'ajouter : "Ma vie amoureuse a tout simplement explosé. J'ai vendu 10 millions de disques et j'ai perdu Matt. J'ai vendu 30 millions de disques et perdu Luke. J'ai fait un film et j'ai perdu Taylor, c'est comme un cycle. C'est la 3e fois que mon cœur se brise de cette façon." L'acteur était-il jaloux du succès de sa future femme ? Quoi qu'il en soit, Taylor Kinney a depuis tourné la page. Il s'affiche d'ailleurs depuis des mois avec Ashley Cruger, un mannequin qui travaillerait dans le marketing. De son côté, Lady Gaga entretient depuis trois ans une relation avec l'ingénieur Michael Polansky. Chacun a donc finalement trouvé chaussure à son pied.