Après un immense succès aux États-Unis, "The Friends Experience" débarque à Paris

Après Boston, Chicago, Atlanta, Dallas, Washington DC, Toronto et New-York, The Friends Experience s'installe au Parc des Expositions dans le 15e arrondissement de la capitale française. L'événement sera accessible au public à partir du 21 novembre 2022 jusqu’au 23 janvier 2023.

Créée par Superfly X et Warner Bros pour le 25ème anniversaire de la série, cette expérience immersive permettra aux fans de replonger dans l’atmosphère de "Friends" grâce à la 3D. L’idée est de redécouvrir les décors et de revivre les moments cultes de la série en prenant par exemple un café au Central Perk sur le fameux canapé orange, en passant par la cuisine de Monica ou même en aidant Ross à faire passer le canapé dans la cage d’escalier !

"Avec The Friends Experience, nous pouvons faire plonger les visiteurs dans l'univers de Friends. Les faire déambuler à travers les décors. Avec des objets iconiques et des costumes qui rappelleront des souvenirs pour certains et en créeront de nouveaux pour d'autres. Nous avons hâte de lancer cette expérience immersive pour les fans européens", a annoncé Peter Van Rode, vice-président de Warner Bros.

Grand succès aux États-Unis, cette exposition est la promesse d'un retour dans le temps pour les fans. La série avait en effet diffusé son dernier épisode le 6 mai 2004. Depuis, la série continue d'attirer de nouvelles générations. Les acteurs s'étaient d'ailleurs donné rendez-vous l'année passée dans le cadre d'une émission spéciale intitulée "Friends : Les retrouvailles". La diffusion avait atteint des records d'audience avec plus de 4,5 millions de téléspectateurs.

Il sera possible de réserver ses places à partir du 21 septembre dès 9h sur le site de The Friends Experience.