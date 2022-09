Le "monstre" Jeffrey Dahmer sur Netflix: préparez-vous à plonger dans l'horreur

Vous ne savez pas quoi regarder pour accompagner les longues soirées pluvieuses qui nous attendent ces prochains jours? Netflix vient de lancer une mini-série oppressante, déjà en tête des programmes les plus regardés sur la plateforme de streaming. Glauque et souvent malsaine, "Monstre: l'histoire de Jeffrey Dahmer" plonge le téléspectateur dans l'horreur du tueur en série, interprété brillamment par un Evan Peters bluffant.

Surnommé "Le cannibale du Milwaukee", le tueur en série a fait 17 victimes entre 1978 et 1991. Des hommes rencontrés pour la plupart dans des bars gays, qu'il attirait ensuite chez lui pour leur tendre un piège et leur faire subir les pires atrocités. Dès le premier épisode, le ton est donné. On entre dans la psychologie de Jeffrey Dahmer, qui semble prendre un plaisir malsain à jouer avec ses victimes. Son appartement à l'odeur nauséabonde, les bruits de scie en pleine nuit, et le voisinage qui se plaint de son étrange comportement: tout est mis en place pour laisser le spectateur avec un sentiment de malaise permanent.

Sans entrer dans les détails des scènes difficilement soutenables - il faut parfois avoir les nerfs bien accrochés -, la série de Ryan Murphy s'intéresse surtout au parcours de Jeff Dahmer. Comment est-il devenu un tel monstre? Qui se cache derrière cet homme qui ne semble avoir aucune limite et aucun scrupule pour obtenir ce qu'il désire? Le personnalité et le parcours de Jeffrey Dahmer y sont exposés, entre son homosexualité, ses problèmes d'alcool et sa relation complexe avec ses parents et sa grand-mère.

On y montre aussi les dysfonctionnements des services de police, qui auraient pu plus d'une fois mettre la main sur le tueur et probablement sauver de nombreuses victimes.

Netflix a en tout cas parfaitement préparé son coup: dès le 7 octobre, la plateforme sortira une autre mini-série sur Jeffrey Dahmer, cette fois sous forme de documentaire. Au cas où vous en redemandiez...