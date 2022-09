Milly Alcock n'incarne plus Rhaenyra Targaryen dans la série événement dérivée de Game Of Thrones. Elle n'est pas la seule à subir ce sort. Voici pourquoi.

Rhaenyra, Alicent,... : pourquoi les acteurs de House of the Dragon ont-ils changé en plein milieu de la saison 1 ?

Terriblement perturbant, le visionnage du sixième épisode de House of The Dragon, diffusé depuis ce dimanche 26 septembre ! Alors que la saison 1 du préquel de Game Of Thrones bat son plein, la série HBO (diffusée chez nous sur BeTV), focalisée sur le destin chahuté de la maison Targaryen, a pris un très audacieux pari narratif et de casting.

Pourquoi les acteurs ont-ils changé en cours de route ?

L'épisode 6, nommé "La princesse et la reine" s'est en effet confronté au toujours périlleux exercice de l'éllipse temporelle. Entre la fin de l'épisode 5 et le début de l'épisode 6, un saut dans le temps d'une dizaine d'années s'est produit. Ce qui a poussé la production, qui veut nous conter sur cette première saison du spin-off des événements (devant nous mener à la fameuse "Dance of the Dragons") courant sur un temps assez long à remplacer certains acteurs et actrices du casting.

Un recast qui n'épargne pas les têtes d'affiche de la série : la princesse Rhaenyra Targaryen, fille de Viserys qui l'a désignée héritière du Trône de fer, magistralement interprétée par Milly Alcock dans ses "jeunes" années entre l'épisode 1 et 5, est notamment remplacée par Emma D'Arcy. Dans un souci de cohérence narrative, il semblait naturel que certains acteurs ne puissent pas continuer à jouer leurs personnages avec 10 ans de plus, motive la production. Sauf que dans le même temps, le ténébreux Daemon Targaryen, toujours interprété par le brillant Matt Smith, ne semble pas avoir pris une ride. Pareil pour Ser Creston, le chevalier protecteur de Rhaenyra, devenu aigri par le choix de celle sur laquelle il veille (et dont l'incohérent maintien à son poste est très faiblement expliqué par la série). Dans le même laps de temps, le roi Viserys, certes fortement malade, à qui Paddy Considine prête toujours ses traits, semble lui avoir pris 30 ans en un générique... Un roi dont tout le monde, dans l'écran comme devant, semble attendre la mort, inéluctable.

©HBO

La reine Alicent Hightower, elle aussi, change tant d'atrice qui l'incarne que de personnalité : la jeune et ingénue Alicent des 5 premiers épisodes, jouée parEmily Carey, est ici remplacée par Olivia Cooke, qui ajoute jeu de pouvoir, influence et déterminisme à la palette d'une reine qui tend à se rapprocher de Cersei Lannister (en moins fort, évidemment). Si la ressemblance physique et la talent d'actingdes nouvelles actrices est réel, il reste déroutant de s'habituer à ces nouveaux visages après les performances, très appréciées, de Milly Alcock et Emily Carey.

©HBO

Laenor Velaryon, joué par Theo Nat puis John Macmillan, comme sa sœur dans la série, Laena Velaryon, jouée par Savannah Steyn puis Nanna Blondell, ont également été recastés.

Milly Alcock et Emily Carey vont-elles revenir dans House of the Dragon plus tard ?

Reste à voir si les versions jeunes de Rhaenyra et Alicent pourraient se réinviter dans la série à l'avenir. Si les chances sont minces que cela se produise dans cette première saison, la saison 2, annoncée par HBO peu après le début de la série, pourrait proposer quelques flashbacks, dont la saga du Trône de fer est particulièrement friande...