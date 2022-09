Un personnage phare de "Plus belle la vie" va trouver la mort dans l'épisode de ce lundi (Spoilers)

Ces derniers jours, la tristesse s'est lue sur le visage des acteurs de Plus belle la vie. Et, pour cause, ceux-ci tournaient, ce jeudi, l'ultime épisode du feuilleton de France 3. La fin d'une belle histoire pour le casting mais également pour les téléspectateurs qui suivaient les aventures du Mistral depuis 2004.

À cette peine, déjà lourde, les fidèles de la série pourront rajouter celle d'une disparition inattendue. Présent depuis le premier épisode de Plus belle la vie, Roland Marci va mourir d'une crise cardiaque dans l'épisode de lundi prochain. Une décision de la production qui n'étonne pas vraiment Michel Cordes, interprète du gérant du bar du Mistral, "Ça ne m'a pas tellement surpris. Beaucoup de gens me disaient que Roland était le personnage emblématique de la série. Hubert Besson, qui a contribué à fabriquer PBLV, disait que c'était le personnage'totémique'du feuilleton. Le pilier de la série. Donc, si on supprime la tribu, on abat le totem. Moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. Ça me paraît assez logique finalement", explique à Allociné celui qui s'était fait plus discret ces dernières années dans la série.

"J'ai tourné la mort de Roland une semaine avant d'arrêter. Mais je dois dire que le jour de la dernière séquence, c'était quelque chose. Quand toute l'équipe vous applaudit pendant 10 minutes, ça remue. C'est dix-huit ans d'aventure cette série", continue l'acteur de 77 ans qui serait partant pour tourner dans "une série qui s'inspire" de Plus belle la vie. Celle-ci verra-t-elle le jour ? Seul l'avenir nous le dira…