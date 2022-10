Trois séries à succès arrêtées sur France 3

Réaliser de (très) bonnes audiences ne suffit pas toujours. Les concepteurs de Prière d'enquêter, Police de caractères et Crimes parfaits viennent de l'apprendre à leurs dépens. Même si elles avaient trouvé leur public, France 3 a décidé d'arrêter ces séries. La directrice des programmes de France Télévisions, Anne Holmes, a justifié ce choix à Allociné par "l'impression d'avoir fait le tour de ces fictions".

"Sur Prière d'enquêter, la chose la plus dure c'était de mêler la religion et l'enquête, a-t-elle expliqué. Idem pour Police de caractères, où on mêlait les lettres et l'enquête, ce qui n'est pas le cas de L'Art du crime parce qu'on suit une brigade spécialisée dans les œuvres d'art, c'est plus facile à tisser. Et dans le fond, pour être honnête, il nous faut aussi de la place parce que si on veut lancer des pilotes, il faut arrêter certaines fictions. Quant à Crimes parfaits, il y en a eu beaucoup. Sur cette série j'ai un peu un regret : parce que ça marchait bien, on a repris les mêmes duos d'enquêteurs à chaque fois. Donc on avait en fait quatre séries : la série avec Philippe Caroit, la série avec Isabelle Gélinas, la série avec Julie Ferrier… Et à un moment donné, je pense qu'il y a eu trop de duos. On n'avait plus forcément la place pour toutes ces versions de la même série. " Il reste à voir si les fans seront aussi accros aux nouvelles sagas.