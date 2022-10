Casa de Papel: le spin-off de la série avec Berlin dévoilé par Netflix (VIDEO)

"Le braquage touche à sa fin mais l’histoire continue", tel est le slogan de Netflix au sujet d'Amour & braquages dont la diffusion est prévue pour début 2023. Au programme de ce spin-off de Casa de Papel? Le retour de Berlin et de son acteur Pedro Alonso. Le braqueur émblématique de la saison 1, légèrement psychopathe et narcissique, a surtout toujours fait preuve d’une loyauté irréprochable envers ses proches. Cette nouvelle série sera ainsi centrée sur son personnage atypique mais marquant pour les fans de Casa de Papel ou de l'hymne Bella Ciao. Outre Berlin, les aficionados retrouveront aussi Damian, joué par Tristan Ulloa; Keila, incarnée par Michelle Jenner ou encore Cameron, interprété par Begoña Vargas et Roi, joué par Julio Peña. Voici donc les premières images dévoilées par Netflix.