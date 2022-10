François Damiens, Jonathan Cohen, Gad Elmaleh, Virginie Efira... La saison 3 de "Lol: qui rit, sort!" s'offre un casting de luxe

"Lol: qui rit, sort!" revient pour une troisième saison sur Prime Video. Cette fois-ci, Philippe Lacheau a décidé de s'entourer d'un véritable parterre de célébrités: Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Jonathan Cohen, Gad Elmaleh, Pierre Niney, Paul Mirabel, Laura Felpin et nos deux stars nationales Virginie Efira et François Damiens.

Pour rappel, le but du programme est très simple, chaque invité doit tenter de faire rire les autres par tous les moyens. Le grand gagnant remporte la somme de 50 000 euros qu'il reversera ensuite à l'association caritative de son choix. 50.000 euros supplémentaires seront ensuite répartis entre les autres associations représentées par les candidats perdants. Au total, cette troisième saison comprendra six épisodes et devrait être diffusée en 2023, aucune date précise n'a été communiquée pour le moment.

Si l'on en croit la photo partagée par Jonathan Cohen sur Instagram, le tournage semble s'être déroulé dans la bonne humeur. Pour rappel, dans les deux premières saison les téléspectateurs avaient pu voir notamment s'affronter Inès Reg, Alexandra Lamy, Gérard Jugnot, Kyan Khojandi ou encore Audrey Fleurot.