La saison 2 des "Invisibles" débarque sur France 2

Si vous avez dévoré les romans policiers d’Olivier Norek, ancien capitaine de la police judiciaire de Saint-Denis et auteur de best-seller, vous n’avez assurément pas pu passer à côté des "Invisibles", la série qu’il a imaginée pour France 2 et dont la première saison a connu un franc succès d’audiences.

Redonner vie aux oubliés

"Les Invisibles" raconte l’histoire du Commandant Darius (Guillaume Cramoisan), un flic passionné, un brin magouilleur, qui est à la tête des "Invisibles", une filiale de la police qui enquête sur des victimes sans identité, sans histoire, sans passé. Leur objectif ? Retrouver qui ils sont et comprendre ce qu’il leur est réellement arrivé afin que leurs proches puissent faire leur deuil. À ses côtés, il y a Marijo (Nathalie Cerda), une râleuse au grand cœur, toujours la clope au bec ; Ben (Quentin Faure), un ancien champion de boxe très sensible ; Duchesse (Déborah Krey), 25 ans, issue d’une famille bourgeoise, brillante mais mal à l’aise sur le terrain et Angie (Cécile Rebboah) dont le job consiste à reconstituer les corps. Ensemble, la brigade tente d’identifier des victimes avant qu’elles ne finissent à la fosse commune. Par-dessus tout, le rôle est aussi de retrouver leurs assassins afin qu’ils ne parviennent pas à échapper à la justice.

Encore plus d’humanité

Forte de son succès - les épisodes de la première saison ont réuni, en moyenne 4,4 millions de téléspectateurs français chaque soir - "Les Invisibles" revient pour une deuxième saison déclinée en six épisodes de 52 minutes, diffusés sur France 2 à partir du mercredi 12 octobre à 21h10. Toujours écrite par Christian Mouchart et Patrick Tringale, sur une idée originale de Oliver Norek, cette deuxième saison se penchera encore davantage sur les liens d'amitié très forts qui unissent la brigade. "Les Invisibles", a déclaré Chris Briant, le réalisateur, "parle aussi et surtout de nos quatre enquêteurs, soudés par une forte amitié, et dont l'alchimie et la complémentarité sont sans cesse bousculées par les aléas de la vie."

"Les Invisibles", c’est donc un mélange de suspense et d’humanité… à découvrir sans plus attendre.