Après "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre", Alain Chabat remet le couvert pour Netflix

Astérix s’invite partout en ce moment. La bande-annonce de son nouveau film signé Guillaume Canet est sortie. Le film se doublera d’un nouvel album à paraître le 1er février qui emmènera l’irréductible Gaulois dans l’empire du Milieu (comme le film donc). Comprenez en Chine. Tout cela sans compter le fait qu’Astérix, Obélix, Idéfix&Co s’invitent désormais aussi dans l’univers Playmobil.

À cette actualité florissante s'ajoute l'arrivée "prochaine" d'une série qui lui est consacrée. Ce sera sur Netflix. Une série signée Alain Chabat, l'ex-Les Nuls que l'on retrouve derrière le succès d'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en 2002. Même si Uderzo disait ne pas avoir aimé l'adaptation proposée par Alain Chabat, c'est à ce jour celle qui a enregistré les meilleurs chiffres. Cinquième meilleur résultat de tous les temps au box-office des films français !

Invité de l'émission C à vous sur France 5 pour parler du film d'animation Le Petit Nicolas – Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? dans lequel il prête sa voix au personnage de René Goscinny (également co-créateur d'Astérix avec Uderzo), Alain Chabat a levé un coin du voile sur ce qui attend les fans. Il s'attaque à nouveau à un des meilleurs albums d'Astérix : Le combat des chefs (1966).

Pour cette adaptation destinée à Netflix qui se déclinera en 5 épisodes de 30 minutes, il s'est entouré de beau monde. Notamment Benoît Ouillon avec qui il écrivait les séquences du Burger Quizz, le fantasque jeu proposé initialement sur Canal + en 2001-2002. Mais aussi de Piano (Pierre-Alain Bloch) avec qui il a fait Avez-vous déjà vu ?

Une série animée en 3D

Sur France 5, Alain Chabat a expliqué que l'écriture des 5 épisodes est terminée. Il ne s'agira pas d'un film comme Mission Cléopâtre mais d'une série d'animation 3D. "On travaille avec des gens absolument mythiques dans l'animation", a-t-il confié à Brut, tout en précisant que "c'est la première fois qu'on travaille sur un truc aussi gros".

Sur le plateau de C à vous, il a expliqué : "On est dans tout en même temps. Les personnages, trouver le visuel des personnages pour qu'évidemment on reconnaisse Astérix, Obélix et toute la bande. Y'a des nouveaux personnages qu'il faut créer. […] Il faut que ça appartienne à l'univers d'Uderzo aussi."

Pour revivre sur écran la lutte “à mort” entre Abraracourcix qui voit son statut de chef du village contesté par Aplubégalix, il faudra se montrer encore patient. Aucune date de diffusion n’est avancée. La série ne débarquera pas sur Netflix avant 2024.