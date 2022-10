Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, jouera dans la série The Idol.

Lily-Rose, fille de Johnny Depp, tourne des scènes érotiques dans une nouvelle série: "L’histoire d’amour la plus sale d’Hollywood" (VIDEO)

HBO a dévoilé les premières images de la série The Idol. On peut y apercevoir Lily-Rose Depp, tantôt vêtue d'un kimono ouvert, d'une culotte en dentelle et d'un porte-jarretelles, tantôt en bikini ou en mini-jupe.

Dans cette série, l'actrice de 23 ans joue le premier rôle, elle qui avait auparavant tenu des seconds rôles dans The King ou Silent Night

Les réalisateurs de la série ont décrit la série comme "l'histoire la plus sale Hollywood". On y voit Lily-Rose Depp, star montante dans le milieu de la musique, tomber follement amoureuse et entretenir une relation compliquée avec le chef d'une secte.

On pourra apercevoir la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp à l'action dans une mini-série de six épisodes.