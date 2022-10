"Un tonneau d'absurdités": l'ancien Premier ministre britannique John Major étrille la série "The Crown"

"Un tonneau d'absurdités": l'ancien Premier ministre britannique John Major a étrillé la série de Netflix "The Crown", dont la cinquième saison, qui porte sur les années 1990, pendant lesquelles il était à Downing Street, va sortir le 9 novembre.

Biographes de la famille royale et commentateurs critiquent d'ores et déjà vivement cette nouvelle saison, qui sortira deux mois après le décès de la reine Elizabeth II. Les nouveaux épisodes sont accusés de comporter de multiples erreurs et de nuire à la réputation de Charles, alors prince de Galles mais désormais roi.

Selon la presse britannique, la saison 5 va dépeindre Charles complotant pour évincer la reine alors qu'il était prince de Galles. Elle dépeindrait, croit savoir la presse, des conversations dans lesquelles Charles fait pression sur John Major pour forcer l'abdication de sa mère.

L'entourage de l'ancien Premier ministre conservateur, au pouvoir de 1990 à 1997, a publié un communiqué pour affirmer que ce n'était que de "la fiction, pure et simple".

"Il n'y a eu jamais de discussion entre Sir John et le Prince de Galles à propos d'une abdication de la reine Elizabeth II".

John Major n'a "en aucune manière" coopéré avec The Crown. "Il n'a pas été approché pour vérifier factuellement le script" de la série, selon ce communiqué.

Si les scènes décrites par la presse sont diffusées, "elles ne devraient pas être vues autrement qu'une fiction dommageable et malveillante". Cela serait "un tonneau d'absurdités colporté pour avoir un maximum d'impact dramatique, complètement faux".

Des critiques rejetées par la production, qui insiste sur le fait que la série a "toujours été présentée comme une fiction basée sur des événements historiques".

La cinquième saison est une fiction, "imaginant ce qui a pu se produire derrière des portes closes pendant une décennie importante pour la famille royale", qui a "été examinée et bien documentée par des journalistes, biographes et historiens", a déclaré une porte-parole à l'agence de presse britannique PA, soulignant que le tournage a été suspendu en septembre par "marque de respect" au moment de la mort de la reine Elizabeth II.

"Malhonnête?"

"The Crown", l'un des plus grand succès de Netflix, va être diffusé alors que Charles, 73 ans, fait ses débuts en tant que souverain. Il sera couronné le 6 mai à Londres.

La saison 4 avait déjà été accusée de partialité dans sa manière de traiter les relations entre Charles et Diana. Elle avait consacré l'entrée de "Lady Di" dans la famille royale, qu'Emma Corrin campe en fiancée esseulée, puis jeune mariée angoissée face à un époux froid et infidèle, toujours épris de son amour de jeunesse, Camilla.

Dans le Daily Telegraph lundi, William Shawcross, auteur d'une biographie de la reine-mère, a qualifié la série d'"odieuse", pleine de "mensonges et de demi-vérités".

Soulignant auprès de l'AFP que la famille royale n'est pas en position d'engager des poursuites en justice, il estime que "The Crown" est une série "pleine de mensonges qui sont déguisés de dentelle et de velours". Il n'y a à ses yeux "pas de véritable avertissement, c'est terriblement malhonnête, honteux", a-t-il déclaré.