"The Crown" ne montrera pas la mort de Lady Di dans sa prochaine saison

Suite au décès d'Elizabeth II d'Angleterre, il y a bientôt deux mois, "The Crown" a quadruplé son audience sur Netflix dans le monde entier.

Et, pour cause, la série retrace la vie de l'ancienne souveraine du Royaume-Uni, de son mariage jusqu'à nos jours. Vendredi dernier, la plateforme de streaming a d'ailleurs créé l'événement en dévoilant la bande-annonce de la cinquième saison de "The Crown", devant couvrir la vie d'Elizabeth II au cours des années 90. Une décennie qui a fait couler beaucoup d'encre au sujet de la monarchie britannique puisque c'est à cette période, et plus précisément le 31 août 1997, que Diana Spencer, plus communément appelée "Lady Di", a trouvé la mort dans un tragique accident de voiture à Paris. Disponible à partir du 9 novembre prochain, cette cinquième saison s'intéressera principalement à la rébellion de Lady Di, incarnée par Elizabeth Debicki ("Gatsby le Magnifique", "Tenet") et parlera notamment de l'affaire de la "revenge dress", cette robe noire qui a fait la Une des journaux en 1994.

La plateforme de streaming a toutefois été claire sur une chose: "le moment exact de la mort de Diana ne sera pas montré dans 'The Crown'". Et ce même si ce drame a secoué le monde. L'idée étant de ne pas tomber dans le sensationnalisme . En cours de tournage, la sixième saison, attendue pour 2023, s'intéressera, elle, à l'impact de la mort de la princesse de Galles sur la monarchie britannique, révèle une source anonyme au magazine Deadline. "Il y a beaucoup de sensibilité autour de cette histoire. C'est un sujet qui rend tout le monde anxieux en interne, on sait qu'on est à la limite (du mauvais goût)", ajoute cette source dont les propos ont été repris par le magazine Première."On verra la voiture quitter le Ritz avec les paparazzi à ses trousses, précise la source. Puis on coupera pour montrer une scène à l'Ambassade britannique de France, quand tout se met en place entre les deux pays après le drame avec le bureau des affaires étrangères."

Retour sur l'histoire du "tampongate"

Si la mort tragique de Diana ne sera pas montrée à l'écran, certaines histoires peu flatteuses du prince Charles, devenu roi d'Angleterre au décès d'Elizabeth II, seront elles mises en lumière. Les abonnés de Netflix en apprendront, par exemple, davantage sur le "tampongate", un échange téléphonique datant de 1989 dans lequel Charles disait à Camilla, sa maîtresse à l'époque, vouloir se transformer en tampon ("tampax"). Dévoilée au grand jour par un tabloïd en 1993, cette affaire a fait la Une des journaux.