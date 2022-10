Voici le nom du programme qui va remplacer "Plus belle la vie" sur la RTBF

C'est une belle page qui se tourne pour la télévision. Le 18 novembre prochain, et après 18 saisons, "Plus belle la vie" sera diffusé pour la toute dernière fois sur le petit écran. Les habitants du Mistral feront leurs adieux aux téléspectateurs dans le cadre d'un prime inédit de 90 minutes intitulé "Sept mariages et un enterrement" à retrouver sur Tipik.

Dans cet ultime épisode, "Le Mistral ne célébrera pas un mariage mais 7", annonce la RTBF dans un communiqué. Les fidèles du feuilleton pourront suivre les futurs époux en pleine préparation du Jour J.

Dès le lundi suivant, les téléspectateurs de Tipik seront invités à voyager à près de 200 kilomètres de Marseille. Et ce pour la simple et bonne raison que c’est "Un si grand soleil", feuilleton quotidien tourné à Montpellier, qui démarrera sur la chaîne. D’abord diffusées sur RTL-TVI pour ensuite ne plus être disponible sur RTL Play, celui-ci relate les aventures des familles Estrella, Bastide ou encore Real portées par des acteurs bien connus des téléspectateurs, de Mélanie Maudran à Valérie Kaprisky en passant par Emma Colberti et Fred Bianconi.