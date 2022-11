"The Witcher": les fans de la série partent en guerre contre Netflix suite au remplacement de Henry Cavill par Liam Hemsworth

45000 ! Voilà le nombre de signatures qu’a récolté une pétition pour lutter contre le remplacement de Henry Cavill par Liam Hemsworth dans la série "The Witcher". Au lieu de pencher pour un changement d’acteur, les fans penchent plutôt pour un changement de scénariste !

Près de 45.000 personnes ont déjà signé une pétition demandant que ce remplacement n’ait pas lieu. Très remontés, les fans de cette série Netflix prônent plutôt un changement de scénariste. Samedi dernier, Netflix avait révélé que la saison 3 de la série serait la dernière pour Henry Cavill. Elle devrait d’ailleurs sortir l’été prochain. Une nouvelle qui a énervé plus d’un fan puisque près de 45 000 personnes ont signé la pétition. Pour la saison 4, c’est l’Australien Liam Hemsworth qui s’armera de sa plus belle armure pour combattre les montres en tout genre adapté de la saga littéraire Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski et des jeux vidéo qui en ont découlé.

"Netflix a de nouveau pris une terrible décision, qui va à l’encontre de la satisfaction de leurs fans", commence la pétition. "La raison du succès de la série 'The Witcher' vient de l’amour des fans pour la matière d’origine, les livres et les jeux vidéo, que les scénaristes (de la série) et sa créatrice détestent et dont ils se moquent ouvertement. Henry Cavill est l’un de ces grands fans. Il connaît (cet univers) sur le bout des doigts et souhaitait rester fidèle au monde de Sapkowski. C’est pourquoi Netflix souhaite le remplacer."

Pour "faire peur" à Netflix, les signataires de la pétition veulent effectuer un chantage à l’abonnement. "Montrons-leur, par le nombre (et donc la perte d’argent, puisque c’est tout ce qui les intéresse) qu’aucun des fans de The Witcher ne les soutiendra et que nous abandonnerons la série (et peut-être nos abonnements) après la fin de la saison 3".

Les fans supplient de ne pas reproduire les mêmes erreurs que Game of Thrones. La série HBO n’avait pas ravi les plus grands supporters de la série à cause d’une fin jugée suffisante. "Netflix, ne faites pas la même erreur en vous accrochant à des scénaristes et des créateurs qui se pensent supérieurs à celui qui a créé ces histoires et les a rendues populaires."