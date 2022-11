Après 19 saisons, Ellen Pompeo annonce quitter Grey's Anatomy

Cela faisait 17 ans qu'Ellen Pompeo interprétait le célèbre docteur Grey dans la série médicale du même nom. On l'aura vu vivre une histoire d'amour passionnelle avec le célèbre docteur Shepherd, interprété par Patrick Dempsey. Elle aura connu plus de catastrophes et de drames que quiconque dans une vie: fusillade, crash d'avion, décès de son mari, noyade... Mais après 19 saisons et 406 épisodes, le docteur Grey rend sa blouse blanche et tire sa révérence.

En effet, sur Instagram l'actrice a révélé qu'elle avait décidé de quitter la série. "Je suis éternellement reconnaissante et honorée par l’amour et le soutien que vous m’avez tous témoigné pendant dix-neuf saisons. Rien de tout cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous avez tous rendu la balade si amusante et iconique", a-t-elle écrit. Mais si Ellen Pompeo a annoncé son départ, elle ne claque pas pour autant complètement la porte de la série et a laissé entrevoir quelques apparitions isolées dans la fiction de Shonda Rimes. "Vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite. Avec beaucoup d’amour et une immense gratitude", a-t-elle conclu. Une annonce qui n'a finalement rien de surprenant, puisque des rumeurs sur le potentiel départ de l'actrice allaient bon train depuis le mois d'août dernier.

En 17 ans, de nombreux acteurs phares de la série ont décidé de quitter le casting au cours de l'aventure. Le dernier grand départ en date est celui du docteur Karev, en 2020, interprété par Justin Chambers, qui était présent lui aussi depuis le tout premier épisode. Une nouvelle page est donc sur le point de commencer pour Grey's Anatomy sans sa principale protagoniste.