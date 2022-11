"Je dormais tout le temps et j’ai pris 20 kilos": Christina Applegate a souhaité finir la saison 3 de "Dead to Me" malgré sa sclérose en plaques

Il y a un an et demi, alors que tout le monde attendait avec impatience la suite des aventures de Jen et Judy, les deux amies de Dead to Me, Christina Applegate, interprète de Jen Harding, annonçait être atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie auto-immune inflammatoire qui attaque le système nerveux central et qui provoque notamment des troubles de la motricité. Bien que la créatrice et la production aient proposé d’interrompre le tournage de la série, l’actrice de 50 ans a tenu à terminer le tournage de la saison 3 sortie le 17 novembre dernier sur Netflix. "J’avais une obligation envers Liz (Feldman, la créatrice, NdlR.) et Linda (Cardellini alias Judy Hale dans la série, Ndlr.), envers notre histoire", explique Christina Applegate au New York Times.

Le tournage ne s’est toutefois pas fait sans aménagements pour permettre à l’actrice de tourner malgré sa sclérose en plaques. "Ils devaient quand même m’emmener en fauteuil roulant sur le tournage car je ne pouvais pas marcher, si le plateau était trop loin. Je dormais tout le temps et j’ai pris 20 kilos, explique-t-elle à Variety. On découvrait au jour le jour ce que j’étais capable de faire. Il fallait qu’il fasse froid, car la chaleur est la kryptonite des gens qui souffrent de sclérose en plaques. Je ne pouvais plus faire des journées de 18 heures. C’était impossible. Mais ils ont tous été tellement compréhensifs. Le matin, je les appelais pour dire que je ne pouvais pas me lever."

"C’est trop dur pour moi"

À l’écran, la transformation de Christina Applegate, affaiblie et avec le visage gonflé, n’échappe à personne. Pourtant, l’actrice fait le job comme si elle ne souffrait pas. La partenaire de jeu de Linda Cardellini refuse toutefois de regarder la saison 3 et de se voir dans cet état. "Je ne pense pas que je le ferai, parce que c’est trop dur pour moi, confie celle qui a également annoncé que le personnage de Jen Harding pourrait bien être son "dernier rôle important".